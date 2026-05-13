Victor Wembanyama trascina i San Antonio Spurs a un passo dalla finale dei playoff della Western Conference. Il talento francese firma una prestazione dominante da 27 punti, guidando gli Spurs al successo casalingo contro i Minnesota Timberwolves con il punteggio di 126-97. La serie ora vede San Antonio avanti 3-2.

Tornato in campo dopo aver scontato un turno di squalifica, Wembanyama ha completato la sua prova con 17 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate. Gara 6 è in programma venerdì a Minneapolis.

Una prestazione dominante al rientro

Il primo tempo è stato dominato dagli San Antonio Spurs, trascinati dalle giocate di De'Aaron Fox e Victor Wembanyama.

Il francese, in appena 13 minuti sul parquet, ha messo a referto 21 punti e 11 rimbalzi, facendo registrare la doppia doppia più veloce della stagione.

Dopo essere andati all’intervallo con 12 punti di svantaggio, i Minnesota Timberwolves hanno reagito nella ripresa, riuscendo anche a riportare il punteggio in parità. I padroni di casa, però, hanno risposto immediatamente grazie all’ottima percentuale al tiro dei loro uomini chiave, riprendendo il controllo della gara.

Nell’ultimo quarto la superiorità degli Spurs è diventata ancora più evidente. Con un attacco in grande ritmo, la squadra allenata da Mitch Johnson ha allungato fino a sfiorare i 30 punti di vantaggio, gestendo poi senza difficoltà i minuti conclusivi e chiudendo la sfida con una vittoria netta.