Il Paris Saint-Germain ha scritto una nuova pagina di storia del calcio europeo, conquistando la UEFA Champions League 2025/26. La prestigiosa vittoria è giunta al termine di una emozionante finale disputata alla Puskás Aréna di Budapest, dove i parigini si sono imposti sull’Arsenal ai calci di rigore. Dopo un intenso pareggio per 1-1 al termine dei tempi regolamentari e supplementari, il trionfo è stato sigillato dall’errore decisivo di Gabriel dal dischetto, che ha consegnato il trofeo alla squadra francese.

La finale di Budapest: equilibrio e colpi di scena

La sfida si è accesa fin dai primi minuti, con l’Arsenal che ha trovato il vantaggio grazie a Kai Havertz. Il gol è scaturito da un errore difensivo del PSG, che ha permesso ai Gunners di portarsi avanti. Nella ripresa, la reazione dei campioni in carica non si è fatta attendere: Ousmane Dembélé ha ristabilito la parità trasformando un calcio di rigore. Il penalty è stato concesso per un fallo commesso da Mosquera su Kvaratskhelia, riaprendo completamente la partita. Nonostante gli sforzi e le occasioni create da entrambe le formazioni, i tempi supplementari non hanno visto ulteriori reti, portando la contesa alla drammatica lotteria dei rigori, il momento culminante che avrebbe deciso il vincitore.

Il trionfo dal dischetto e il "bis" storico del PSG

La serie di rigori ha visto il Paris Saint-Germain prevalere con il punteggio di 4-3, dimostrando una freddezza e determinazione esemplari. Per la squadra parigina, i tiri dal dischetto sono stati trasformati con successo da Ramos, Doué, Hakimi e Beraldo, mentre Nuno Mendes ha mancato la sua esecuzione. Sul fronte dell’Arsenal, hanno segnato Gyökeres, Rice e Martinelli, mantenendo viva la speranza fino all'ultimo. Tuttavia, gli errori di Eze e, soprattutto, di Gabriel, che ha calciato il pallone sopra la traversa, hanno spento i sogni di gloria dei londinesi. Questo successo rappresenta la seconda Champions League consecutiva per il PSG, un risultato straordinario che non solo consolida la sua posizione tra le élite del calcio europeo, ma rafforza anche la sua leggenda.

Un successo che entra nella storia del calcio francese

La finale, disputata sabato 30 maggio 2026, ha visto il Paris Saint-Germain difendere con successo il titolo di campione in carica. Questo storico "bis" rende il club il primo team francese a vincere due edizioni consecutive della Champions League, un’impresa che, nell’era moderna della competizione, era riuscita solamente al Real Madrid. L’Arsenal, dal canto suo, era tornato a disputare una finale europea dopo vent’anni, con la concreta ambizione di conquistare il suo primo titolo continentale. Nonostante una prestazione di alto livello, la squadra inglese è stata fermata dalla maggiore esperienza e dalla lucidità del PSG nei momenti decisivi della sfida, in particolare durante la sequenza dei calci di rigore.