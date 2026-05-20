Nonostante un avvio di stagione 2026 particolarmente complicato, Lance Stroll ha ribadito la sua ferma fiducia nel progetto Aston Martin. Il pilota canadese ha ammesso che la sua convinzione è stata messa a dura prova, ma ha sottolineato come la scuderia abbia tutte le risorse necessarie per raggiungere il successo in futuro. L'arrivo di Adrian Newey e la partnership con Honda avevano alimentato grandi aspettative per la competitività del team sotto i nuovi regolamenti. Tuttavia, la vettura si è rivelata lenta e inaffidabile, nonostante i significativi investimenti in una nuova fabbrica e un moderno tunnel del vento.

"Abbiamo tutti gli elementi per diventare una squadra vincente, si tratta solo di sbloccare quel potenziale", ha dichiarato Stroll, aggiungendo: "Credo fermamente in questo progetto, anche se ora stiamo vivendo momenti difficili. Il futuro è molto luminoso e voglio superare questa fase complicata per far parte del percorso che stiamo costruendo."

La forza della determinazione nei momenti difficili

Il pilota ha enfatizzato come le difficoltà fungano da vero e proprio banco di prova per la determinazione dell'intero team. "I momenti difficili mettono sempre alla prova, ma rivelano anche chi crede veramente in ciò che si sta costruendo", ha affermato Stroll. "È semplice mantenere la fiducia quando i risultati sono positivi e tutto procede per il meglio.

La vera sfida consiste nel rimanere impegnati quando le circostanze si fanno più ardue e si rende necessario affrontare i problemi collettivamente. Questo è un aspetto fondamentale nella costruzione di un top team di Formula 1. Credo sinceramente che le fondamenta che stiamo ponendo ora possano condurre a qualcosa di veramente speciale in futuro."

Riflettendo sulla gestione delle delusioni, Stroll ha evidenziato l'importanza di mantenere una prospettiva equilibrata: "Bisogna restare con i piedi per terra e mantenere la prospettiva. In Formula 1, le dinamiche cambiano molto rapidamente. Se ci si lascia trasportare eccessivamente dalle emozioni, sia nei momenti di successo che in quelli di difficoltà, si rischia di perdere di vista l'obiettivo primario.

Tutti noi piloti aspiriamo a lottare per le prime posizioni, ma anche i periodi meno favorevoli sono parte integrante del percorso di crescita. È essenziale continuare a lavorare, essere onesti riguardo alle aree di miglioramento e avere fiducia nel processo, anche quando i risultati attesi non si manifestano immediatamente."

La visione a lungo termine e l'impegno di Stroll

Il pilota canadese ha categoricamente escluso l'ipotesi di un suo ritiro dalla Formula 1, confermando la volontà di rimanere in Aston Martin fino a quando il team non avrà pienamente espresso il suo potenziale. Stroll ha evidenziato come elementi quali la presenza di Adrian Newey, la nuova fabbrica e il moderno tunnel del vento siano fattori cruciali che alimentano la sua motivazione.

"Credo che questa squadra abbia molto potenziale e desidero farne parte quando raggiungeremo il livello che ritengo siamo in grado di ottenere", ha dichiarato.

Stroll ha inoltre ammesso che gli risulterebbe sgradevole assistere a un'eventuale vittoria dell'Aston Martin senza la sua partecipazione. "Se tra due o tre anni mi trovassi sul divano a guardare due macchine verdi in testa al gruppo senza farne parte, mi darebbe fastidio", ha confessato. Riguardo a un futuro al di fuori della Formula 1, il canadese non esclude la possibilità di cimentarsi in altre categorie automobilistiche. Tuttavia, ha specificato che l'attuale calendario della massima serie non consente di assumere ulteriori impegni: "Forse un giorno lo farò quando avrò tempo. Al momento, l'agenda è molto piena."