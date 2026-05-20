“A Bagnoli è un intervento complesso, molto articolato che però sta procedendo secondo le previsioni. Non abbiamo ritardi, se non fisiologici. Su un'operazione così complessa tutto sta procedendo regolarmente”.

Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo a Cagliari alla vigilia delle regate preliminari della 38/a America’s Cup, parlando dei lavori di riqualificazione dell’area di Bagnoli in vista dell’edizione del 2027.

Manfredi: "Abbiamo anche un team in più"

“Ora abbiamo anche un team in più - ha spiegato Manfredi - quindi abbiamo dovuto fare delle modifiche perché siamo passati da cinque a sette squadre in gara.

Uno in più di Barcellona, è ben augurale. Eh sì, perché l'Italia richiama molto, quindi adesso rispetto alla Spagna, Italia-Spagna 7 a 6”.

Il sindaco, insieme alla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, ha parlato davanti alla base logistica di Luna Rossa nel porto di Cagliari dell’importanza dell’evento velico internazionale, che per la prima volta sarà ospitato in Italia grazie al sostegno del Governo e con Sport e Salute come soggetto attuatore.

"Una grande soddisfazione"

“Sì, sicuramente oggi comincia la Coppa America, e devo dire che comincia anche nel modo migliore perché si uniscono le due città - ha sottolineato Manfredi - si parte da Cagliari, si arriva a Napoli, quindi due grandi città del Mediterraneo, due grandi storie, perché sono due città che hanno tremila anni di storia, che sono nate sul mare.

E anche un modo per far vedere che esiste un sistema delle città, un sistema delle città sul Mediterraneo che ha un grande valore culturale ma anche un grande valore politico. Quindi per noi è una grande soddisfazione che la partenza della Coppa America a Napoli si faccia a Cagliari”.

Alla domanda sulla possibilità di una regata preliminare anche nel capoluogo campano, Manfredi ha confermato: “Sì, si farà e in questi giorni saprete anche la data”.