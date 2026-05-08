Un episodio inatteso ha coinvolto la tennista Iga Swiatek e il suo coach Francisco Roig durante una sessione di allenamento a Roma. L'incidente si è verificato in occasione di un evento promozionale degli Internazionali BNL d’Italia, quando la campionessa polacca e il suo allenatore stavano disputando una partita di mini-tennis nella suggestiva cornice di Piazza del Popolo. Roig, noto per essere stato in passato coach di Rafael Nadal, ha subito un grave infortunio.

L’accaduto ha avuto luogo mentre i due si cimentavano in un gioco di volée a metà campo, con una scommessa di 100 euro in palio.

Nel momento cruciale, Roig si è lanciato per recuperare una palla e, in quell'azione, ha riportato la rottura del tendine d’Achille. L’infortunio ha reso necessario un intervento chirurgico immediato, che è stato eseguito martedì.

Le condizioni del coach e la continuità del lavoro

Nonostante la serietà dell’infortunio, Francisco Roig ha dimostrato notevole professionalità. È stato infatti avvistato nei giorni successivi a Roma, presente agli allenamenti della sua atleta. Il coach, che ha 58 anni, ha continuato a seguire Iga Swiatek dalla panchina, fornendo indicazioni e supporto tecnico, seppur con la gamba destra ingessata e aiutandosi con le stampelle. La sua presenza costante testimonia l'impegno nel proseguire il lavoro con la tennista.

La situazione ha catalizzato l'attenzione, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti di rilievo, tra cui spicca il prestigioso Roland Garros. In questo torneo, Swiatek è attesa per confermare il suo ruolo di protagonista. Resta ora da valutare attentamente se e come l’infortunio del suo allenatore potrà avere ripercussioni sulla preparazione della tennista polacca nelle settimane che precedono il major parigino.

Implicazioni per la preparazione al Roland Garros

L’incidente si inserisce in un momento delicato, arrivando a circa un mese dall’inizio ufficiale della collaborazione tra Iga Swiatek e Francisco Roig. Quest'ultimo aveva recentemente assunto il ruolo di coach, subentrando a Tomasz Wiktorowski nel team della tennista.

Questo nuovo assetto tecnico aveva già suscitato un certo interesse tra gli addetti ai lavori. Ora, l’infortunio di Roig rischia concretamente di complicare la tabella di marcia e la pianificazione strategica in vista degli impegni sulla terra rossa di Parigi.

Nonostante la difficoltà, Roig ha mantenuto un atteggiamento esemplare, dimostrando grande professionalità nel rimanere al fianco dell’atleta e continuando a svolgere il proprio ruolo, seppur con le limitazioni imposte dalla sua condizione fisica. La vicenda sarà indubbiamente oggetto di ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, poiché sarà fondamentale valutare le eventuali conseguenze a lungo termine sulla preparazione di Swiatek e sulle sue performance nei tornei futuri, a partire dal Roland Garros.