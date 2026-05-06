Il Foro Italico accende i motori per gli Internazionali BNL d'Italia. Al primo turno dell'ATP di Roma, la sfida tra Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac promette spettacolo. In palio c'è l'accesso ai trentaduesimi di finale di uno dei Masters 1000 più attesi. L'incontro è fissato per giovedì 7 maggio, con inizio alle ore 09:00. Il palcoscenico sarà la terra battuta della capitale. L'interesse per questo match risiede nel contrasto tecnico e di momento tra i due protagonisti: da un lato un campione come Tsitsipas, a caccia di riscatto per risalire una classifica che non rispecchia il suo valore, dall'altro un avversario in grande crescita come Machac, desideroso di firmare una vittoria di prestigio.

Tsitsipas favorito, ma Machac è in crescita

Le quote dei principali bookmaker delineano un quadro chiaro. Stefanos Tsitsipas è indicato come favorito, con una quota di 1.67 offerta da 10Bet e WilliamHill, mentre Betfair lo quota a 1.73. Per Tomas Machac, le quote per una sua affermazione si attestano su valori più elevati: 2.10 per Betfair, 2.15 per 10Bet e 2.20 per WilliamHill. Il pronostico pende dalla parte del greco, la cui esperienza e abilità sulla terra battuta costituiscono un vantaggio significativo. Tuttavia, la solidità dimostrata da Machac negli ultimi mesi lo rende un avversario da non sottovalutare, capace di creare più di un grattacapo. Ci si attende una partita combattuta, potenzialmente risolta al terzo set, ma con il greco che dovrebbe far valere il suo maggior peso specifico su questa superficie.

Madrid, un metro di paragone

Lo stato di forma dei due giocatori emerge dalle loro recenti prestazioni a Madrid, entrambe concluse con una sconfitta al set decisivo. Stefanos Tsitsipas è uscito di scena agli ottavi contro Casper Ruud in un match maratona, perso con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-7. Il greco ha messo a segno 6 ace a fronte di 4 doppi falli, salvando 11 delle 12 palle break concesse. Con il 73% di punti vinti con la prima di servizio e il 94% dei game di battuta portati a casa, il suo rendimento al servizio è stato eccellente. In risposta, ha convertito solo 1 delle 5 palle break a sua disposizione, vincendo appena il 22% dei punti totali. Il bilancio tra vincenti (42) ed errori non forzati (46) mostra un giocatore aggressivo.

Anche Tomas Machac ha lottato fino all'ultimo nel suo match a Madrid, perdendo contro Cameron Norrie per 2-6, 7-6, 6-7. Il ceco, dopo un primo set difficile, ha mostrato grande carattere. Le sue statistiche al servizio sono state buone, con il 72% di punti vinti con la prima e il 52% con la seconda, seppur meno efficaci di quelle di Tsitsipas nel salvare le palle break (4 su 7 salvate). La grande differenza, e il suo più grande rammarico, risiede nella capacità di capitalizzare le occasioni: Machac è stato disastroso sulle palle break, convertendone solo 1 su 12. Nonostante questo, si è dimostrato più incisivo di Tsitsipas in risposta, vincendo il 38% dei punti. Il rapporto tra vincenti (49) ed errori (55) è negativo, a testimonianza di uno stile di gioco che cerca costantemente il punto.

Ranking e precedenti inediti

Uno degli aspetti più curiosi di questa sfida è rappresentato dalla classifica mondiale. Tomas Machac si presenta a Roma da numero 41 del ranking ATP, con 1100 punti, a coronamento di una crescita costante. Dall'altra parte della rete, Stefanos Tsitsipas occupa attualmente la posizione numero 75 con 765 punti. Un ranking anomalo per un giocatore del suo calibro, ex numero 3 del mondo e finalista Slam, ma che testimonia un periodo complicato dal quale sta cercando di riemergere. Il valore reale di Tsitsipas, soprattutto sulla terra rossa, è di gran lunga superiore a quanto dica la sua attuale classifica. L'incontro di Roma sarà il primo confronto diretto tra i due tennisti nel circuito maggiore, un precedente inedito che aggiunge un ulteriore elemento di incertezza a una partita che si preannuncia tesa e spettacolare.

La sfida si giocherà su dettagli cruciali, in particolare sulla capacità di convertire le opportunità nei momenti chiave. Entrambi i giocatori hanno mostrato lacune in questo aspetto nei loro ultimi incontri, sprecando numerose palle break. Chi riuscirà a essere più cinico e a gestire meglio la pressione avrà la meglio in una partita che metterà a confronto la potenza e l'esperienza di Tsitsipas con la solidità e la tenacia di Machac. Il pubblico del Foro Italico si prepara ad assistere a un confronto che potrebbe regalare emozioni fin dalle prime battute, con il greco chiamato a dimostrare che la classifica attuale è solo un numero passeggero nel suo percorso di ritorno ai vertici del tennis mondiale.