Il Foro Italico si accende per gli Internazionali d'Italia, e il tabellone maschile propone subito una sfida di rilievo. In campo, lo statunitense Marcos Giron e il veterano croato Marin Cilic. L'incontro, valido per i sessantaquattresimi di finale, è in programma giovedì 7 maggio alle ore 09:00. Entrambi i giocatori puntano a un risultato significativo in uno dei Master 1000 più prestigiosi, un trampolino per accumulare punti e slancio in vista dei prossimi tornei sulla terra battuta.

Cilic favorito, ma Giron non parte battuto

Le quote dei principali bookmaker indicano una chiara preferenza per Marin Cilic.

10Bet quota il successo del croato a 1.60, mentre la vittoria di Marcos Giron si attesta a 2.25. Scenario confermato da WilliamHill (Cilic 1.67, Giron 2.20) e Betfair (Cilic 1.62, Giron 2.25). L'esperienza di Cilic nei grandi appuntamenti e il suo ranking superiore sembrano giustificare questo pronostico, sebbene le quote per Giron suggeriscano che il match potrebbe rivelarsi più equilibrato del previsto.

Le ultime prestazioni: Madrid come metro di paragone

Analizzando le recenti uscite sul rosso, Marin Cilic arriva a Roma forte di una vittoria in rimonta a Madrid. Nonostante una percentuale di prime di servizio al 53%, il croato ha mostrato un'ottima efficacia nei punti giocati: 81% sulla prima e 66% sulla seconda.

Ha messo a segno 9 ace a fronte di un solo doppio fallo, convertendo 2 delle 6 palle break concesse. Il bilancio tra vincenti (24) e errori non forzati (28) è leggermente negativo, ma la capacità di ribaltare il match dopo aver perso il primo set denota una solida condizione mentale.

Marcos Giron, invece, è reduce da una sconfitta al terzo set a Madrid. L'americano ha fatto registrare un'alta percentuale di prime in campo (71%), vincendo il 73% dei punti sulla prima e il 67% sulla seconda. La sua difesa è stata notevole, annullando 9 delle 11 palle break concesse. Il suo punto debole è emerso in risposta: 0 palle break convertite e solo il 22% dei punti vinti in risposta. Nonostante un buon rapporto tra vincenti (35) ed errori (30), l'incapacità di incidere nei turni di servizio avversari è stata decisiva.

Ranking e precedenti: un divario da colmare

La classifica ATP evidenzia una differenza sostanziale: Marin Cilic è numero 47 con 980 punti e un trend in crescita, mentre Marcos Giron occupa la posizione numero 77 con 745 punti e una tendenza al ribasso. Questo divario di 30 posizioni e le traiettorie opposte rafforzano la posizione di favorito del croato. Non esistono precedenti ufficiali tra i due giocatori nel circuito maggiore; quello di Roma sarà quindi il primo scontro diretto, aggiungendo un elemento di imprevedibilità.

La partita si prospetta come un confronto di stili: la potenza e l'aggressività di Cilic contro la solidità da fondo campo di Giron. La chiave del match risiederà nella capacità dell'americano di arginare la potenza del servizio croato e di essere più cinico sulle palle break. Per Cilic, sarà fondamentale mantenere alte le percentuali al servizio per non concedere ritmo a un avversario tenace.