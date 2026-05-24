Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, al Cairo, il campione Oleksandr Usyk ha vissuto momenti di grande tensione ma è riuscito a conservare i suoi prestigiosi titoli mondiali dei pesi massimi. L'incontro, che lo vedeva opposto a Rico Verhoeven, si è rivelato una sfida ben più ardua del previsto per l'ucraino, che si trovava in svantaggio ai punti.

La svolta decisiva è arrivata negli ultimi e concitati secondi dell'undicesimo round, quando Usyk ha sferrato un potente uppercut. Il colpo ha avuto un impatto tale da indurre l'arbitro a intervenire e interrompere il combattimento a un solo secondo dalla fine del round, sigillando così la vittoria per il pugile ucraino e permettendogli di mantenere le sue cinture.

L'evento si è svolto in una cornice davvero spettacolare, ai piedi delle maestose piramidi di Giza, aggiungendo un tocco di epicità a una serata già ricca di adrenalina. Usyk è salito sul ring intorno all'una di notte, ora locale, in un'atmosfera carica di aspettative. Nonostante fosse il chiaro favorito, il trentanovenne campione ha dovuto affrontare una prova di forza e resistenza inaspettata.

Il Momento Clou della Sfida

Con Rico Verhoeven ancora in piedi ma visibilmente scosso e in difficoltà a seguito del colpo subito, l'arbitro ha preso la decisione di fermare l'incontro. Questa scelta, sebbene cruciale per la sicurezza dell'atleta, ha scatenato la comprensibile rabbia dell'angolo dello sfidante, convinto che il proprio pugile potesse continuare.

Grazie a questa interruzione tempestiva, Usyk ha difeso con successo le sue cinture WBA, WBC e IBF dei pesi massimi, confermando la sua supremazia nella categoria.

Un Evento Unico e Suggestivo

Questo match non è stato un semplice incontro di pugilato, ma si è inserito in una serie di eventi che mirano a unire diverse discipline di combattimento, traendo ispirazione da precedenti sfide che hanno visto confrontarsi pugili e star delle MMA. La scelta della location, l'insolita ora notturna e il contesto generale hanno contribuito a rendere l'evento non solo un appuntamento sportivo, ma un'esperienza indimenticabile e altamente suggestiva per gli spettatori di tutto il mondo.

In sintesi, Oleksandr Usyk ha dimostrato grande resilienza: pur vacillando di fronte a un avversario tenace, non è caduto.

Con un colpo decisivo sferrato al momento giusto e l'intervento provvidenziale dell'arbitro, ha saputo difendere con successo i suoi ambiti titoli mondiali, aggiungendo un altro capitolo drammatico alla sua carriera.

Dettagli dell'Incontro

L'incontro faceva parte della prestigiosa serie denominata Glory In Giza e ha visto Usyk confrontarsi con Rico Verhoeven, un atleta con un passato da ex campione di kickboxing, che tornava sul ring per un match di pugilato professionistico dopo ben dodici anni di assenza. L'evento è stato trasmesso in diretta mondiale sulla piattaforma DAZN, offrendo agli appassionati la possibilità di seguirlo ovunque. Il commento in italiano è stato affidato a Daniele La Spina per l'undercard e a Giuseppe Albi per il main event, garantendo una copertura completa e professionale.