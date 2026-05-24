I New York Knicks sono a un passo dalla loro prima apparizione alle finali NBA dal 1999, dopo aver conquistato una netta vittoria per 121-108 contro i Cleveland Cavaliers nelle finali della Eastern Conference. Con questo successo, la franchigia di New York ha portato la serie sul 3-0, un vantaggio storico che, nella lunga storia dei playoff NBA, nessuna squadra è mai riuscita a ribaltare.

Protagonista indiscusso della serata è stato Jalen Brunson, autore di ben 30 punti. "Sono senza parole. Penso che abbiamo lottato, e questo è ciò che conta di più", ha dichiarato Brunson al termine dell'incontro.

Al suo fianco, OG Anunoby ha contribuito con 21 punti e Mikal Bridges ne ha aggiunti 22, mostrando un'ottima precisione al tiro con un 11 su 15. I Knicks hanno così inanellato la decima vittoria consecutiva nei playoff, la quinta di fila in trasferta, e ora hanno la possibilità di chiudere la serie già in Gara 4.

Il dominio in campo e le voci dallo spogliatoio

La partita ha visto i New York Knicks prendere il controllo fin dai primi minuti, chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 37-27 e mantenendo saldamente la leadership fino alla sirena finale. Karl-Anthony Towns ha offerto un contributo significativo con 13 punti, otto rimbalzi, sette assist e tre recuperi, mentre Josh Hart ha aggiunto 12 punti, nove rimbalzi, cinque assist e quattro recuperi.

"La serie non è ancora finita. Dobbiamo continuare a tenere il piede sull'acceleratore e cercare di vincere la prossima partita", ha ammonito OG Anunoby, mantenendo alta la concentrazione. Brunson ha ulteriormente sottolineato l'importanza di questo aspetto: "Dobbiamo concentrarci su un possesso alla volta. Il nostro approccio non è cambiato: cerchiamo di migliorare ogni giorno, imparando anche dalle vittorie".

Sul fronte dei Cavaliers, Evan Mobley è stato il miglior realizzatore con 24 punti, seguito da Donovan Mitchell con 23 e James Harden con 19. Cleveland, che aveva già sprecato un vantaggio di 22 punti perdendo Gara 1 della serie, non è mai riuscita a portarsi in vantaggio nel punteggio durante questa terza e decisiva sfida.

Il cammino storico verso le finali

I Knicks non raggiungevano le finali NBA da ventisette anni, quando furono sconfitti dai San Antonio Spurs. L’ultimo titolo della franchigia risale al lontano 1973. La squadra newyorkese, che vanta una striscia di imbattibilità che dura da un mese, ha dimostrato una notevole solidità difensiva e una capacità esemplare di gestione del ritmo partita, elementi che hanno permesso di costruire questa impressionante serie di vittorie. "Si tratta di eseguire il piano partita su entrambi i lati del campo, giocare nel modo giusto, muovere la palla e poi ottenere stop in difesa", ha spiegato Anunoby, svelando la chiave del successo.

La prospettiva di chiudere la serie in sole quattro partite rappresenta un'occasione davvero storica per New York, che ora si prepara con fiducia alla prossima sfida, pienamente consapevole che la concentrazione e la continuità saranno fattori determinanti per raggiungere l'obiettivo finale e conquistare l'accesso alle Finals NBA.