Il Venezia ha annunciato il completamento di una significativa raccolta fondi da 100 milioni di euro, condotta durante la stagione 2025-26 dal Comitato operativo del club. Questa operazione strategica mira a rafforzare la stabilità finanziaria e a sostenere le ambizioni sportive della squadra, sia in Serie A che a livello europeo.

Nuovi investimenti e leadership internazionale

L'investimento di minoranza è stato guidato da due figure di spicco a livello internazionale nei settori dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare: Tim Leiweke e Francesca Bodie.

Leiweke è stato nominato co-presidente del Comitato operativo, affiancando Rob Hamwee. Riconosciuto globalmente come una delle personalità più influenti nel mondo dello sport, Leiweke vanta un curriculum impressionante, avendo condotto diverse squadre alla vittoria di numerosi titoli in leghe prestigiose come la Major League Soccer (MLS), la National Basketball Association (NBA) e la National Hockey League (NHL). Ha inoltre supervisionato lo sviluppo di alcuni dei più riusciti impianti sportivi e di intrattenimento a livello mondiale.

Leiweke ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico: “Il Venezia è una squadra iconica, con una storia centenaria, basata nella città più bella del mondo, e ci impegneremo con determinazione per eccellere e rafforzare così la tradizione di questo Club iconico”.

Ha aggiunto che, forte delle esperienze passate che hanno trasformato squadre come LA Galaxy e Toronto FC in realtà vincenti e permesso la costruzione di stadi all'avanguardia, è convinto di possedere le competenze necessarie per infondere una mentalità vincente e offrire ai tifosi esperienze indimenticabili. L'obiettivo dichiarato è portare tale competenza a Venezia, garantendo ai sostenitori una "casa di livello mondiale" e consolidando gli Arancioneroverdi come una presenza stabile in Serie A.

Francesca Bodie: la prima presidente donna

Un momento storico per il club lagunare è segnato dalla nomina di Francesca Bodie a presidente del Venezia. Bodie è una dirigente altamente specializzata nel management sportivo e nello sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella creazione di esperienze memorabili per i tifosi.

Ha giocato un ruolo chiave nella realizzazione di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel panorama sportivo mondiale, inclusi lo sviluppo di stadi in diverse metropoli. La sua nomina rappresenta la prima volta che una donna assume la presidenza del club.

Francesca Bodie succede a Duncan Niederauer, il quale manterrà comunque una quota minoritaria all'interno del gruppo proprietario del club, assicurando una continuità nella transizione dirigenziale.

Strategia e prospettive future

L'operazione di raccolta fondi e l'ingresso dei nuovi investitori sono stati facilitati anche grazie al coinvolgimento del rapper canadese Drake, co-proprietario del club. La presenza di figure come Leiweke e Bodie, entrambi con un solido bagaglio di esperienze nel sistema sportivo statunitense, indica una chiara svolta nell'assetto societario del Venezia.

L'obiettivo primario è consolidare la posizione del club in Serie A, attraverso una struttura dirigenziale di respiro internazionale e una visione strategica orientata al successo e alla crescita a lungo termine.