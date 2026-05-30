Jonas Vingegaard ha scritto una pagina memorabile nella storia del ciclismo, trionfando nella ventesima tappa del Giro d’Italia e conquistando la vittoria finale della 109ª edizione della corsa rosa. Il ciclista danese si è imposto in solitaria sulla salita di Piancavallo, sigillando un successo che lo ha portato a Roma in maglia rosa. Un momento speciale, come ha dichiarato lo stesso Vingegaard, che ha voluto godersi appieno gli ultimi metri e l’abbraccio della folla.

Il Trionfo a Piancavallo e la "Tripla Corona"

La tappa decisiva ha visto Vingegaard scatenare un attacco potente a oltre dieci chilometri dall’arrivo, facendo il vuoto dietro di sé e tagliando il traguardo in solitaria.

Questa vittoria non è solo un successo di tappa e di classifica generale, ma completa anche una straordinaria “tripla corona” per il corridore danese, che aggiunge il Giro d'Italia ai suoi precedenti trionfi al Tour de France e alla Vuelta di Spagna. Una dimostrazione di forza e strategia che ha caratterizzato la sua intera partecipazione alla corsa rosa.

Il Podio e le Maglie Distintive

Sul podio finale, accanto a Vingegaard, si sono classificati rispettivamente Felix Gall e Jay Hindley, che hanno occupato il secondo e terzo posto sia al traguardo di Piancavallo sia nella classifica generale. Le altre maglie distintive della corsa hanno trovato i loro legittimi proprietari: la maglia bianca di miglior giovane è rimasta saldamente sulle spalle di Afonso Eulalio, mentre Giulio Ciccone ha conservato la maglia azzurra, confermandosi il miglior scalatore di questa edizione del Giro.

Le Emozioni del Vincitore

Dopo aver tagliato il traguardo di Piancavallo, Vingegaard ha condiviso le sue prime impressioni e la gioia per la vittoria. “Mi sono voluto godere il più possibile i metri finali, per fare mie le emozioni, godermi il pubblico e la folla lungo la strada”, ha affermato il campione. Ha poi aggiunto: “Per me arrivare a Roma in maglia rosa è speciale, la squadra ha lavorato alla grande in queste settimane, sono contento di sigillare il Giro con questa vittoria. Avevo una maglia particolare oggi, il successo è un modo di onorare anche le persone che sono state toccate dal terremoto di 50 anni fa”.

Il ciclista danese ha anche riflettuto sulla complessità della corsa: “Il Giro è sempre imprevedibile, molto duro, possono succedere moltissime cose.

I miei compagni sono riusciti a controllarle tutte, ed è il motivo per cui ho vinto così tanto. Ho avuto buone risposte anche in ottica Tour de France, sono fiero della corsa che ho fatto”. Le sue parole hanno evidenziato non solo la sua performance individuale ma anche l'importanza del supporto del team.

Un Giro all'Insegna della Superiorità

La vittoria di Vingegaard è stata il culmine di una corsa dominata con autorevolezza. L'attacco decisivo a undici chilometri dall’arrivo sull’ultima salita di Piancavallo ha consolidato la sua supremazia, mettendo una seria ipoteca sulla maglia rosa, ormai a un passo dalla vittoria finale. Questo successo ha rappresentato un’ulteriore conferma della sua superiorità in questa edizione del Giro, con un dominio evidente nelle tappe di montagna e una gestione perfetta dell'intera competizione. La sua performance è stata unanimemente riconosciuta come un esempio di eccellenza ciclistica, frutto di preparazione e talento.