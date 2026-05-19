Si è aperta all'insegna dello spettacolo gara 1 delle finali NBA di Conference Ovest, con i San Antonio Spurs che hanno conquistato una vittoria fondamentale contro i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder. L'incontro, attesissimo tra le due migliori formazioni della stagione regolare, non ha tradito le aspettative, concludendosi con il punteggio di 122-115 in favore degli Spurs dopo ben due tempi supplementari.

Protagonista assoluto della serata è stato Victor Wembanyama, autore di una prestazione monumentale. Il giovane talento francese ha chiuso la partita con cifre impressionanti: 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate.

È stato proprio Wembanyama a siglare il canestro decisivo a soli 15 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare, garantendo la vittoria agli Spurs e infliggendo ai Thunder la loro prima sconfitta in questi playoff. “Penso che compensiamo la nostra mancanza di esperienza con una grande voglia di vincere. Giochiamo con intensità, senza mai mollare, è davvero tutto semplice”, ha dichiarato Wembanyama. “Abbiamo una possibilità, vogliamo vincere tutto e siamo fortunati ad avere una franchigia che sa come farlo. Si vede che hanno messo insieme le persone giuste. Abbiamo una possibilità (di vincere il titolo) anche se la strada è ancora lunga”.

San Antonio vince una sfida epica ai supplementari

La sfida tra San Antonio e Oklahoma si è rivelata estremamente equilibrata e ricca di intensità, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo istante. Dopo i tempi regolamentari, le squadre si sono affrontate in un doppio overtime, dove la determinazione degli Spurs e la leadership incontestabile di Wembanyama hanno fatto la differenza. Questo successo in gara 1 consente a San Antonio di iniziare la serie con il piede giusto, mettendo una significativa pressione sui Thunder, che fino a quel momento avevano mantenuto un percorso immacolato nei playoff.

L'attenzione si sposta ora su gara 2, già in programma a Oklahoma. I Thunder avranno l'opportunità di reagire sul proprio campo e cercare di ristabilire la parità nella serie.

Tutti gli occhi saranno ancora puntati su Wembanyama, che con questa prestazione ha non solo confermato il suo status di leader, ma si è anche affermato come il vero trascinatore della squadra texana.

Le statistiche e i protagonisti chiave della partita

Oltre all'incredibile performance di Victor Wembanyama, altri giocatori degli Spurs hanno fornito contributi essenziali per la vittoria. Dylan Harper si è distinto con 24 punti e ha stabilito un nuovo record di squadra nei playoff con sette recuperi. Stephon Castle ha aggiunto 17 punti al tabellino, mentre Devin Vassell e Keldon Johnson hanno entrambi messo a referto 13 punti. Anche Julian Champagnie ha contribuito con 11 punti. Gli Spurs hanno dovuto affrontare la partita senza De’Aaron Fox, assente a causa di un problema alla caviglia. Per gli Oklahoma City Thunder, questa sconfitta rappresenta un ostacolo iniziale, ma la serie è ancora lunga e aperta a ogni possibile esito.