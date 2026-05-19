Giovanni Malagò, ex presidente del Coni e candidato alla guida della Federcalcio, ha sottolineato al Roma REgeneration Forum l'urgenza di un rilancio del calcio italiano attraverso un investimento negli impianti sportivi. Ha definito la modernizzazione delle infrastrutture la "frontiera" imprescindibile per il settore, paragonando il sistema calcio a una fabbrica: "una fabbrica funziona se c’è una struttura, un impianto, se ci sono gli investimenti, le immobilizzazioni e tutti gli aspetti di supporto a quello che è il prodotto".

Il ruolo degli stadi nel rilancio del sistema calcio

L'importanza degli stadi per il rilancio è stata rafforzata dal richiamo di Malagò alle parole del presidente dell’Uefa, Ceferin. Quest'ultimo ha sollecitato il paese a colmare il "gap" infrastrutturale, indicando una nuova generazione di impianti come fondamentale per la ripartenza. Malagò ha precisato che tale esigenza non riguarda solo le squadre di vertice, ma si estende "a cascata" anche ai club minori, citando il modello della Premier League dove gli investimenti nelle strutture hanno beneficiato l'intero sistema.

Il prossimo ct? Nessun commento fino al voto

Sul prossimo commissario tecnico della nazionale, Malagò ha mantenuto riserbo, dichiarando che sarebbe "un irresponsabile" pronunciarsi ora.

Ha spiegato di non essere nella posizione di fare nomi, ribadendo la sua tesi che si debbano individuare persone, "paradossalmente come il sottoscritto", pronte a mettersi in gioco in una "situazione eccezionale". Ha concluso che non farà commenti prima dell'assemblea elettiva del 22 giugno, attendendo di "capire il 23 giugno come stanno le cose".

Il piano di Malagò per le infrastrutture sportive

Nel contesto della sua candidatura, Malagò ha presentato un piano nazionale per stadi e centri sportivi. Il programma prevede un coordinamento stabile con Governo, Regioni, Comuni e l’Istituto per il Credito Sportivo. L'obiettivo è accelerare l’iter autorizzativo dei nuovi impianti tramite strumenti fiscali, partenariati pubblico-privati e incentivi dedicati, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di infrastrutture moderne e funzionali, considerate pilastro per la crescita del calcio italiano.