World Boxing ha annunciato la piena riammissione degli atleti bielorussi nelle sue competizioni internazionali. La decisione, presa dal consiglio direttivo, permette agli atleti della Bielorussia di partecipare nuovamente agli eventi sotto l'egida di World Boxing, dopo un periodo di esclusione.

La riammissione si estende a tutte le categorie e fasce d'età, coinvolgendo non solo i pugili, ma anche allenatori, staff tecnico e dirigenti federali. Gli atleti bielorussi potranno così tornare a gareggiare a pieno titolo, senza restrizioni di nazionalità, in conformità con le linee guida internazionali.

Le condizioni per la partecipazione

La partecipazione degli atleti bielorussi sarà regolata da specifiche condizioni. Essi dovranno rispettare le normative internazionali e sottoporsi a un processo di verifica dettagliato. Questa decisione è il risultato di una valutazione interna che ha portato alla reintegrazione della Bielorussia nel circuito internazionale del pugilato.

Il provvedimento si inserisce in un contesto di revisione delle politiche di ammissione per gli atleti precedentemente esclusi. World Boxing ha sottolineato che la scelta è stata guidata dai principi di equità sportiva e dal rispetto delle normative internazionali.

La partecipazione degli atleti russi come neutrali

In parallelo, World Boxing ha adottato una politica che consente anche agli atleti russi di competere come "Individual Neutral Athletes" (AIN).

Questa misura, in vigore da fine aprile 2026, prevede che gli atleti non esibiscano bandiere, inni, loghi o divise nazionali e siano sottoposti a un rigoroso processo di verifica. La stessa politica si applica a tecnici, staff di supporto e dirigenti, e riguarda tutte le competizioni organizzate da World Boxing, European Boxing e dalle federazioni nazionali.

La decisione del consiglio direttivo di World Boxing, presa dopo l'approvazione della membership delle federazioni russa e bielorussa, si allinea con l'approccio adottato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Ciò conferma la volontà di garantire la partecipazione degli atleti nel rispetto delle regole internazionali.