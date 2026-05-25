Una giornata amara per Zheng Qinwen al Roland Garros. La tennista cinese, attuale campionessa olimpica, è stata inaspettatamente eliminata al primo turno dalla qualificata polacca Maja Chwalinska con un netto 6-4, 6-0. Questa sconfitta segna la sua prima uscita all’esordio in cinque partecipazioni al prestigioso torneo parigino, un risultato che la fa scivolare fuori dalla Top 100 del ranking mondiale.

Il match ha preso una piega decisiva in un momento cruciale del primo set. Sul punteggio di 4-4, Zheng ha ceduto sette punti consecutivi, innescando una spirale negativa che ha permesso a Chwalinska di dominare, conquistando otto giochi di fila e chiudendo l’incontro in poco più di un’ora.

Le mura si stavano chiudendo su Zheng, che non è riuscita a trovare una via di fuga.

La delusione e le parole di Zheng

Visibilmente provata e commossa al termine della partita, Zheng Qinwen ha condiviso le sue difficoltà in conferenza stampa. "Le tensioni e la pressione oggi non mi hanno permesso di giocare il tennis che volevo", ha dichiarato. "Certo, ho fatto alcuni bei punti e bei giochi, ma nei momenti importanti, come sul 4 pari, ho perso subito quattro punti nel suo turno di servizio e tre nel mio, cosa che di solito non mi succede."

La tennista cinese ha anche attribuito parte delle sue difficoltà alle condizioni ambientali e di gioco. "Onestamente, le condizioni erano difficili per me e sentivo che il clima era davvero caldo.

E lei ha giocato molto bene sulla terra", ha spiegato. "Quando mi giocava alto, non riuscivo spesso ad arretrare abbastanza. Non avevo spazio nel campo posteriore. C’è stato anche un momento in cui ho colpito il giudice di linea dietro di me. In alcuni momenti chiave, come sul 4 pari, non sono riuscita a fare bene. Questo è il tennis, devo tornare e lavorare più duramente. Vedremo la prossima volta se sarà il mio momento."

Impatto sul ranking e la prospettiva di un nuovo inizio

Questa precoce eliminazione ha un impatto significativo sulla classifica mondiale di Zheng. L’ex numero sei del mondo, che lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale a Parigi, scivola ora al numero 119 della classifica WTA live.

Una caduta che la porta fuori dalla Top 100, un evento che lei stessa ha descritto come un "ricominciare da capo".

"Devo accettare la giornata di oggi: ok, non ho giocato bene, ho perso la partita", ha affermato Zheng dopo aver asciugato le lacrime. "Il primo turno del Roland Garros è davvero, davvero duro per me. Ci vuole tempo per gestirlo. Non posso dire altro. Posso solo accettare la sconfitta e vedere come andrò avanti. Certo, devo ricominciare da capo e sarà diverso, ma penso che possa essere anche positivo per me perché non ho giocato molte partite. Credo che il problema sia che ho bisogno di più incontri per entrare nel ritmo."

Il contesto del torneo e le altre sfide

La sconfitta contro Chwalinska rappresenta per Zheng la seconda eliminazione consecutiva al primo turno di un torneo del Grande Slam, dopo quella a Wimbledon 2025.

Questo periodo difficile è stato segnato anche dall’assenza agli US Open e agli Australian Open a causa di un infortunio. La campionessa olimpica, seguita da Albert Costa, è ancora alla ricerca della sua migliore condizione dal rientro nel circuito a febbraio, avendo giocato solo cinque partite sulla terra battuta prima di Parigi. La giornata di apertura del Roland Garros ha visto anche la conferma di Iga Swiatek, che ha superato senza difficoltà Emerson Jones, mentre Jasmine Paolini e Alex de Minaur hanno rispettato il loro status.