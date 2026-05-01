Jannik Sinner ha conquistato la sua prima finale al Masters 1000 di Madrid, superando il francese Arthur Fils (n. 25 ATP) con un perentorio 6-2, 6-4. Il numero uno del mondo ha dominato l'incontro in 1h 25m, senza concedere palle break. L'altoatesino ha espresso felicità per il traguardo inedito a Madrid, dominando in risposta nel primo set e affrontando un secondo set più difficile per il servizio di Fils.

Questa vittoria lo rende il primo finalista del Mutua Madrid Open 2026 e segna la sua prima finale sulla terra rossa della Caja Mágica. Domenica, Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.

3 del mondo, due volte campione a Madrid), che ha battuto il belga Alexander Blockx in due set. Sinner si è detto contento della partita contro Fils, riconosciuto come "uno dei migliori", e ha sottolineato l'importanza di alzare il livello a fine torneo. La finale sarà difficile, ma è felice di potersi giocare un altro titolo in un torneo che definisce "incredibile".

Sinner: record e traguardi storici

Con questo successo, Sinner ha tagliato il traguardo della 350ª vittoria nel circuito maggiore e ha esteso a ventidue i match consecutivi vinti. Nei soli Masters 1000, le vittorie consecutive salgono a ventisette (ultima sconfitta a Shanghai l'anno scorso). Solo Nadal e Djokovic hanno disputato almeno cinque finali consecutive in questa categoria.

È il terzo tennista, dopo Federer (2006) e Nadal (2011), a raggiungere la finale nei primi quattro Masters 1000 stagionali. Nessuno è mai riuscito a vincerli tutti e quattro, impresa che Sinner ora può tentare.

Il percorso stagionale di Sinner è stato finora straordinario: ha già conquistato i titoli di Indian Wells, Miami e Monte Carlo, oltre a quello di Parigi lo scorso anno. Se trionfasse anche a Madrid, supererebbe il record di Djokovic e Nadal (quattro titoli consecutivi Masters 1000). È il primo giocatore nato negli anni 2000 a ottenere 350 vittorie ATP. La finale contro Zverev rappresenta un cruciale banco di prova, confermando Sinner tra i protagonisti assoluti del circuito mondiale.