L'atleta italiano Aaron Durogati ha compiuto un'impresa straordinaria sul monte Slogen, in Norvegia, stabilendo un nuovo record mondiale nella disciplina hike-and-fly. Durogati ha accumulato 19.424 metri di dislivello positivo, superando di oltre due volte l'altitudine dell'Everest in 23 ore, 42 minuti e 32 secondi.

Dettagli della Performance

Sul versante del monte Slogen, Durogati ha eseguito diciotto salite, ciascuna con circa 1.080 metri di dislivello. Mantenendo una media di 900 metri di dislivello all'ora, ha dedicato oltre 21 ore alla salita.

I voli verso valle, in parapendio, sono stati rapidissimi, totalizzando poco più di un'ora. Ha coperto complessivamente 103 chilometri tra cammino e volo, raggiungendo punte di 86 km/h in discesa.

Record e Sfide Affrontate

L'impresa ha non solo stabilito un nuovo primato, ma ha anche ridefinito gli standard della disciplina hike-and-fly, superando il precedente record mondiale di 1.890 metri. Durogati ha evidenziato le difficoltà fisiche, in particolare dopo 4.000-5.000 metri di dislivello cumulato. La notte ha presentato ulteriori sfide, con la pioggia. Nonostante ciò, ha gestito ogni salita con precisione ed efficienza, pianificando ogni dettaglio, dall'alimentazione all'attrezzatura, per guadagnare secondi preziosi ad ogni giro.

Il Contesto del Monte Slogen

Il monte Slogen, alto 1.564 metri, ha fornito lo scenario imponente e suggestivo per questa impresa. Rinomato per la sua straordinaria bellezza e per le pareti quasi verticali che si affacciano sul fiordo di Hjørundfjord, in Norvegia, è considerato tra le escursioni più spettacolari del paese, con un dislivello impegnativo e un ambiente remoto che richiede preparazione e attenzione alle condizioni meteorologiche.