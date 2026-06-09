Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha voluto ribadire il suo pieno e incondizionato sostegno a Jannik Sinner, l'azzurro del tennis, in un momento particolarmente significativo per la sua stagione agonistica. A margine della presentazione del primo raduno dell’Aero Club d’Italia a Roma, Abodi ha chiarito con fermezza che il supporto è costante, affermando esplicitamente: “Siamo sempre con lui a prescindere da qualunque siano le sue circostanze e indipendentemente dal fatto che vinca o meno”. Questo messaggio di fiducia e vicinanza giunge all'indomani dell'eliminazione di Sinner al prestigioso torneo del Roland Garros, un evento che ha interrotto la sua corsa nel circuito.

Inoltre, il ministro Abodi ha commentato i recenti controlli medici a cui Jannik Sinner si è sottoposto presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Il ministro ha voluto evidenziare come sia del tutto naturale che anche gli atleti di massimo livello e le "eccellenze assolute" necessitino periodicamente di verifiche approfondite sulla propria condizione fisica e mentale. “Di tanto in tanto anche le eccellenze assolute hanno bisogno di controlli e fa parte della cultura di tutti noi capire quale sia la nostra condizione, non solo dei grandi campioni”, ha spiegato Abodi, sottolineando che “a quel livello, con le sollecitazioni e l’intensità degli impegni, è anche normale che ci possano essere dei momenti di presa di respiro e di valutazione”.

Questo approccio, ha aggiunto, è parte integrante di una più ampia cultura della prevenzione.

Fiducia e normalità per il campione

Le dichiarazioni del ministro Abodi giungono in un periodo particolarmente significativo e, per certi versi, delicato per la carriera di Jannik Sinner. L'atleta è infatti reduce dall'eliminazione al Roland Garros, un risultato che ha interrotto la sua promettente corsa nel prestigioso torneo. Il ministro ha scelto, con consapevolezza, di non enfatizzare l'esito sportivo in sé, ma di porre l'accento sulla continuità del sostegno istituzionale e sulla normalità di prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, anche per i campioni più affermati e vincenti.

Prospettive future e l'importanza della prevenzione

Con uno sguardo già proiettato verso i prossimi impegni, il ministro ha menzionato Wimbledon, definendolo “un appuntamento non secondario”. Questo indica chiaramente la volontà di guardare avanti con ottimismo e determinazione, focalizzandosi sulle sfide future. Il richiamo ai controlli medici effettuati al San Raffaele è stato presentato come un elemento fondamentale di una più ampia cultura della cura e della prevenzione nel mondo dello sport. Tale approccio contribuisce a umanizzare la figura del campione, dimostrando che anche gli atleti più forti e performanti possono avere bisogno di momenti di pausa, di verifica e di attenzione alla propria salute per affrontare al meglio le intense sollecitazioni agonistiche.

In sintesi, il messaggio veicolato da Andrea Abodi si rivela duplice e profondamente significativo. Da un lato, rappresenta un incoraggiamento esplicito, forte e inequivocabile rivolto a Jannik Sinner, rafforzando la sua posizione. Dall'altro, costituisce un invito a considerare la cura dell'atleta, intesa come prevenzione e attenzione al benessere fisico e mentale, quale parte integrante e imprescindibile del percorso sportivo, anche ai massimi livelli della competizione internazionale.