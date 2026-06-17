Napoli si prepara ad accogliere le fasi finali delle pre regate di Coppa America, con il vincitore che alzerà il trofeo nella baia tra circa cento giorni. Il 27 settembre 2026 segnerà la conclusione di queste competizioni preliminari, che vedranno i team sfidarsi a bordo degli AC40. Questo sarà il secondo round di regate dopo quello svoltosi a Cagliari a fine maggio. Le imbarcazioni partecipanti saranno ospitate temporaneamente presso la base navale di Nisida, come confermato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Organizzazione e appuntamenti delle pre regate

Queste regate preliminari costituiscono un appuntamento cruciale in vista della Louis Vuitton 38esima America's Cup, la cui edizione principale si svolgerà in Italia nel 2027. Napoli avrà l'onore di ospitare il più antico trofeo sportivo internazionale nella primavera e nell’estate del prossimo anno. Il cuore pulsante dell'evento sarà il Race Village, allestito sul lungomare, all'altezza della Rotonda Diaz. L'accesso sarà gratuito e offrirà un ricco programma quotidiano: dai dock-out show alle presentazioni dei velisti, da interviste esclusive a spettacoli di intrattenimento. Ogni giornata si concluderà con il dock-in show, un riepilogo delle gare e l'incontro con il team vincitore, pronto a salutare il pubblico e a condividere le emozioni della competizione.

Logistica e progressi a Bagnoli

Le imbarcazioni impegnate nelle pre regate di settembre troveranno alloggio temporaneo presso la base navale di Nisida. Questa soluzione è in attesa che l'area di Bagnoli sia completamente pronta per la competizione del 2027, quando diventerà la base operativa per i team velici. La preparazione di Bagnoli è parte di un ambizioso programma di bonifica e rigenerazione urbana dell'ex area Italsider, un progetto che ha visto una significativa accelerazione proprio grazie all'assegnazione della Coppa America alla città di Napoli. Recentemente, una prima nave è salpata per il Belgio, trasportando i materiali derivanti dai dragaggi eseguiti sui fondali di Bagnoli. Si stima che saranno necessari circa una ventina di viaggi per completare il trasferimento di tutte le sabbie dragate.

L'esperienza per il pubblico e il supporto istituzionale

Per il pubblico, l'esperienza sarà arricchita da maxi schermi che proietteranno l'azione live dal campo di regata, accompagnata da commento tecnico e analisi approfondite. Il Race Village si configurerà come un'occasione unica per incontrare le superstar dell'America's Cup. Sport e Salute è il soggetto attuatore di questa importante manifestazione. Il Governo italiano ha espresso il proprio sostegno, contribuendo a portare la Coppa America su una delle coste più celebri per la vela, un luogo dove storia, innovazione e spirito competitivo si fondono. L'obiettivo, come dichiarato dal sindaco Manfredi, è di completare il rilascio delle aree ai team entro il primo ottobre, garantendo così la realizzazione degli hangar per le imbarcazioni e il pieno rispetto della programmazione stabilita.