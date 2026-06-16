L'AC Milan ha ufficialmente annunciato l'ingaggio di Rúben Amorim come nuovo allenatore. L'accordo, siglato il quindici giugno, prevede un contratto biennale con opzione per un terzo anno, con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro netti/stagione, più bonus.

Dettagli dell'intesa

Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza al Manchester United conclusa a gennaio, ha accettato le condizioni proposte dal club rossonero. Il contratto, fino al 2028, è estendibile al 2029. L'ingaggio annuo, circa 3,5 milioni netti, include bonus per lo scudetto e la qualificazione in Champions League.

Le prime parole e il contesto

Amorim ha dichiarato: “Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera, e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. È una sfida che affronto con orgoglio e entusiasmo, pienamente consapevole di cosa rappresentano questi colori. Non vedo l’ora di iniziare e vivere ogni giorno la passione che anima il Milan”.

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird Capital Partners, ha aggiunto: “Lo seguiamo da anni. È uno degli allenatori più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito”.

Il profilo del nuovo tecnico

L'accordo è stato ufficializzato dal club il sedici giugno, con firma e annuncio formale.

Il club ha sottolineato il profilo moderno e offensivo di Amorim, capace di valorizzare i giovani e di imprimere un'identità di gioco chiara e innovativa, aspetti cruciali per il progetto dell'AC Milan.