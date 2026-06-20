La collaborazione tra Jack Draper e Andy Murray inizierà al Lexus Eastbourne Open. Il debutto, posticipato per un problema al ginocchio destro, affronterà il quinto favorito Brandon Nakashima. Attualmente numero 113, Draper torna in campo dopo l’assenza da aprile.

Il giovane britannico si è allenato con Murray e ha dichiarato: «È incredibile. Ho un ottimo rapporto con lui, ma in campo pochi sono più competenti di Andy. Il suo sostegno e la sua fiducia significano tutto.»

Rientro di Draper e fiducia di Murray

Draper non ha disputato tornei dall’infortunio al Barcelona Open, con conseguente discesa nel ranking.

Murray, mentore e allenatore sull’erba, è fiducioso: «Jack dovrebbe giocare a Eastbourne la prossima settimana. Si è allenato e preparato quasi ogni giorno. Il suo tennis è molto buono. Dopo molti infortuni la scorsa stagione, credo stia iniziando a riprendersi. Il prossimo passo è tornare a giocare partite ufficiali e costruire fiducia nel corpo.»

Murray ha aggiunto: «Ho passato molto tempo con Jack e credo nel suo tennis. Nelle sessioni di allenamento, sono rimasto più impressionato di quanto mi aspettassi. Penso fosse già molto bravo prima di aiutarlo. Impara in fretta, ha pochissimi punti deboli ed è un tennista più completo.»

Prospettive future di Draper

Il percorso di Draper è stato segnato da stop per infortunio, limitandolo a nove partite nel 2026 e facendolo uscire dalla top 100.

Resta il terzo britannico più alto in classifica. Le aspettative per il suo ritorno sono alte, anche in vista di Wimbledon. La motivazione di giocare davanti al pubblico di casa e il sostegno di Murray sono un fattore chiave. Draper può contare sull’esperienza di Murray, due volte vincitore a Wimbledon e oro olimpico a Londra nel 2012, come fonte di ispirazione.