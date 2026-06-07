L'Inghilterra ha ottenuto una vittoria di misura in un'amichevole di preparazione ai prossimi Mondiali, superando la Nuova Zelanda con il risultato di 1-0. La partita si è svolta a Tampa, in Florida, e ha visto il capitano Harry Kane protagonista con il suo 79° gol in 113 presenze con la nazionale. Il commissario tecnico Thomas Tuchel ha approfittato dell'occasione per sperimentare, operando un cambio radicale dell'intera formazione titolare all'intervallo.

Il gol decisivo e il record di Harry Kane

Il gol decisivo è stato realizzato da Harry Kane con un colpo di testa, su cross del terzino del Tottenham Djed Spence, e ha avuto luogo poco prima della fine del primo tempo.

Questa rete non solo ha sbloccato il risultato a favore dei Tre Leoni, ma ha anche permesso a Kane di consolidare ulteriormente il suo status di miglior marcatore nella storia della nazionale inglese, portando il suo impressionante bottino personale a 79 centri. La marcatura è giunta precisamente nei minuti di recupero della prima frazione di gioco, all'interno del suggestivo Raymond James Stadium, e ha rappresentato l'unico acuto di una partita in cui gli inglesi non hanno brillato per una prestazione particolarmente scintillante.

Le scelte tattiche di Thomas Tuchel

In un'ottica di gestione delle risorse e di preparazione al torneo iridato, il commissario tecnico Thomas Tuchel ha implementato una strategia audace e inusuale.

All'intervallo, ha infatti sostituito tutti gli undici giocatori scesi in campo dal primo minuto, inclusi il portiere. Questa decisione mirava a dare spazio e minuti preziosi all'intera rosa a disposizione, consentendo a un vasto numero di atleti di prendere confidenza con il ritmo partita e di testare diverse soluzioni tattiche in vista degli impegni più probanti dei Mondiali.

Verso i Mondiali: gli ultimi test e l'esordio

Nonostante la vittoria di misura, la Nuova Zelanda, sebbene considerata una squadra meno quotata nel panorama calcistico internazionale, ha dimostrato una notevole resistenza per tutta la durata dell'incontro, cedendo solo al preciso colpo di testa del capitano inglese. L'Inghilterra, dopo questo test, si appresta ora ad affrontare un'ultima amichevole di rifinitura.

L'incontro è previsto contro il Costa Rica e si disputerà nella città di Orlando. Questo sarà l'ultimo banco di prova prima dell'attesissimo esordio ai Mondiali, che vedrà gli inglesi scendere in campo il 17 giugno a Dallas per affrontare la Croazia, in quella che si preannuncia come una sfida cruciale per il cammino nel torneo.