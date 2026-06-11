Andrea Kimi Antonelli, il giovane talento bolognese di 19 anni, ha tracciato un bilancio del suo sorprendente avvio di stagione in Formula 1. Leader del Mondiale dopo appena sei gare, con cinque vittorie consecutive già all'attivo, Antonelli ha condiviso le sue riflessioni durante la conferenza stampa pre-Gran Premio di Spagna a Barcellona. Il pilota Mercedes ha rivelato di aver superato un periodo di profonda incertezza personale vissuto solo un anno fa, trasformando le difficoltà in un trampolino di lancio per la sua attuale ascesa.

La crescita personale e sportiva

“Un anno fa ho avuto un momento in cui ho dubitato di me stesso. Ma ora non è più così. Si matura come piloti, ma anche come persone. Quel periodo mi ha permesso di conoscermi meglio”, ha spiegato Antonelli. Ha sottolineato come l'esperienza accumulata nel 2025, segnato da diversi ritiri nelle tappe europee, sia stata cruciale per la sua evoluzione. “Molto è cambiato, prima di tutto l’esperienza. Tornare su una pista dopo averla già affrontata permette di riequilibrare le energie, diventi più conscio del tuo potenziale. Certo, ci sono domande su fino a dove posso spingermi, ma questo richiederà ancora un po’ di tempo”.

Il presente a Barcellona e gli obiettivi futuri

Riguardo al weekend di Barcellona, Antonelli ha evidenziato l'importanza di valutare il potenziale del pacchetto tecnico introdotto in Canada. A Montreal, infatti, le basse temperature avevano limitato l'efficacia degli aggiornamenti. “Per questo – ha spiegato il pilota – ora vedremo quanto può darci”. Sul fronte del titolo mondiale, il giovane ha mantenuto un approccio pragmatico: “Il titolo? Per ora non ci penso, so dell’opportunità che c’è e voglio capitalizzarla”.

Il pilota ha anche menzionato il prezioso supporto ricevuto. Max Verstappen, ad esempio, gli ha consigliato: “Mi ha solo detto di continuare a fare quello che sto facendo, di divertirmi e che i risultati arriveranno”.

Fondamentale è anche il sostegno familiare: “Da mio padre, che è una grande roccia. Con mia madre sono le persone che mi conoscono meglio”. Non meno importante è il legame con il team: “Ne faccio parte dal 2019 con il programma junior. Toto (Wolff, il team principal) e Bono (Peter Bonnington, il suo ingegnere di pista) mi conoscono bene”.

Trionfi, aneddoti e ironia social

Tra i momenti più memorabili, Antonelli ha ricordato la vittoria nel Principato di Monaco: “È uno di quei momenti che ricorderò per sempre”, inclusa l'immersione nel porto, scherzando di non voler sapere "cosa ci fosse nell’acqua". La cena di gala post-gara è stata un'occasione speciale: “È stata bella. Ero seduto vicino alla principessa, ed è stata molto simpatica”.

Con un sorriso, ha raccontato un divertente imprevisto durante la premiazione: “Ho rivisto la premiazione e mi sono accorto solo dopo che, quando sono salito sul podio, sono andato dritto verso il gradino del vincitore ignorando la presenza della famiglia reale. Non me ne ero reso conto, ero decisamente euforico in quel momento. La sera mi sono scusato con il Principe”.

Infine, il pilota ha mostrato la sua vena ironica sui social media, rievocando l'episodio del “furto” del suo asciugamano da parte di Kim Kardashian. In un video, si è rivolto a George Russell con la domanda: “hai visto il mio asciugamano?”.

Gestire la pressione del successo

Consapevole della pressione che deriva dalla leadership del Mondiale, Antonelli ha dichiarato di volerla abbracciare il più possibile, per evitare che lo "distrugga" come accaduto nella stagione da rookie. Ha affermato la sua volontà di godersi la sfida, concentrandosi sulla guida senza farsi sopraffare da altre preoccupazioni.