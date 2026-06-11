La Juventus si trova di fronte a una significativa svolta ai vertici dirigenziali, un cambiamento che potrebbe ridefinire le strategie future del club. Damien Comolli, che ha ricoperto la carica di amministratore delegato per circa un anno, ha formalmente rassegnato le sue dimissioni. In risposta a questa inattesa partenza, il club bianconero ha già individuato un nome di spicco per la successione: si tratta di Giovanni Carnevali, l'attuale e stimato amministratore delegato del Sassuolo, il cui arrivo potrebbe segnare l'inizio di una nuova e promettente fase per la società torinese.

Le dimissioni di Comolli e il nuovo corso

Damien Comolli era giunto alla Juventus nell’estate del 2025, con un mandato chiaro: guidare e innovare sia l’area sportiva che quella commerciale del club. Tuttavia, la sua decisione di lasciare l’incarico è maturata dopo una serie di intensi confronti e valutazioni interne con la proprietà. L'uscita di Comolli sarà ufficialmente ratificata nel corso di un consiglio di amministrazione straordinario, appositamente convocato per la giornata di domani, un passaggio formale che chiuderà il capitolo del suo mandato e aprirà le porte a un nuovo corso gestionale.

Giovanni Carnevali: il profilo del possibile successore

Il nome di Giovanni Carnevali si impone come il candidato più accreditato e favorito per assumere la prestigiosa posizione di amministratore delegato della Juventus.

La sua figura è quella di un dirigente di lungo corso, con una comprovata esperienza nel panorama calcistico italiano, maturata in particolare come amministratore delegato del Sassuolo. Il suo eventuale approdo alla Continassa segnerebbe l'avvio di una nuova fase gestionale, con l'obiettivo primario di rafforzare ulteriormente la struttura dirigenziale del club e di pianificare con maggiore chiarezza e lungimiranza il futuro sportivo e aziendale della società bianconera.

Contesto strategico e prospettive future

La scelta di orientarsi verso Giovanni Carnevali non è casuale, ma riflette la precisa volontà della Juventus di imprimere una decisa svolta organizzativa e strategica. Carnevali è ampiamente riconosciuto per la sua esperienza e per la sua gestione oculata al timone del Sassuolo, un modello che ha saputo distinguersi per la valorizzazione dei giovani talenti e per una gestione finanziaria equilibrata e sostenibile.

Questo importante cambio al vertice si inserisce in un momento delicato per il club, che richiede non solo una garanzia di continuità operativa, ma anche una visione chiara e una programmazione futura ben definita. La posizione di Comolli, infatti, era già considerata in bilico da tempo, e il profilo di Carnevali era da mesi tra i più apprezzati e monitorati per la successione, a testimonianza di una scelta ponderata e strategica da parte della dirigenza bianconera.