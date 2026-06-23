Apple ha annunciato che il Gran Premio d'Austria di Formula 1 sarà disponibile gratuitamente per gli spettatori negli Stati Uniti tramite l'app Apple TV. È la prima volta che la piattaforma offre la copertura completa dell'intero weekend di gara senza abbonamento, includendo tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara.

Questa decisione segue la recente vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari nel Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Apple, detentrice dei diritti di trasmissione della Formula 1 negli Stati Uniti per questa stagione, aveva già espresso l'intenzione di proporre alcune opportunità di visione gratuita nel suo primo anno come broadcaster.

Accesso e copertura

Per accedere alla trasmissione gratuita, gli utenti dovranno disporre dell'app Apple TV e trovarsi negli Stati Uniti. Non sarà richiesto alcun abbonamento attivo. L'app è disponibile su numerosi dispositivi: iPhone, iPad, Mac, Android, Windows, smart TV, Roku, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation, e via web tramite tv.apple.com.

La copertura gratuita del Gran Premio d'Austria include tutte le fasi: le prove libere di venerdì e sabato, le qualifiche di sabato e la gara di domenica. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità per Apple di attrarre nuovi spettatori e valorizzare la propria offerta nel settore delle corse dal vivo.

Programma e prospettive

Il calendario del Gran Premio d'Austria prevede: venerdì 26 giugno le prime due sessioni di prove libere (alle 7:30 e alle 11:00 ET), sabato 27 giugno la terza sessione di prove libere (alle 6:30) e le qualifiche (alle 10:00), mentre la gara si terrà domenica 28 giugno alle 9:00.

Questa offerta gratuita si distingue nel panorama della stagione, dove la maggior parte delle gare resta accessibile solo tramite abbonamento.

La scelta di Apple di offrire la visione gratuita del Gran Premio d'Austria mira a consolidare la presenza della piattaforma tra gli appassionati di sport motoristici e a favorire un pubblico più ampio. Resta da valutare se iniziative simili verranno replicate per altri appuntamenti del calendario di Formula 1.