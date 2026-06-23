Luciano Darderi ha inaugurato la sua avventura all'ATP 250 di Maiorca con una netta vittoria, superando Yannick Hanfmann negli ottavi di finale. L'azzurro, testa di serie numero uno del torneo, si è imposto sul tedesco con un 7-5 6-3 sui campi in erba della Santa Ponsa Tennis Academy.

Beneficiario di un bye al primo turno, Darderi ha mostrato solidità al servizio e in risposta, gestendo con sicurezza i momenti chiave. Il successo lo proietta ai quarti di finale, dove sfiderà il portoghese Nuno Borges. Questa prestazione conferma l'ottimo momento di forma dell'azzurro, reduce da importanti risultati.

Il percorso di Darderi

L'azzurro giunge a Maiorca dopo aver raggiunto le semifinali in un Masters 1000 e vinto un titolo a Santiago in questa stagione. Il confronto con Hanfmann era significativo: Darderi lo aveva già battuto nella finale di Santiago. Il bilancio stagionale degli scontri diretti è ora nettamente a favore dell'italiano.

Questa partita ha segnato il primo confronto tra i due su una superficie diversa dalla terra battuta, che poteva favorire Hanfmann. Tuttavia, Darderi si è adattato rapidamente all'erba, confermando la sua superiorità anche in questo contesto.

Prossimo avversario e prospettive

Nei quarti di finale, Darderi affronterà Nuno Borges, un avversario che ha mostrato grande solidità.

L'azzurro punta a proseguire il suo cammino a Maiorca per un risultato di prestigio, in vista dei prossimi appuntamenti della stagione sull'erba.

Il torneo di Maiorca è un banco di prova fondamentale per Darderi, che sta consolidando la sua posizione nel circuito maggiore. Le sue performance lo proiettano tra i protagonisti emergenti del tennis internazionale, confermando le aspettative.