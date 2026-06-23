Jannik Sinner affronta con serenità la sorprendente eliminazione al Roland-Garros, trasformando la battuta d’arresto in un’opportunità per la difesa del titolo a Wimbledon. Sconfitto al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo per crampi e calo fisico, ha scelto una pausa per ricaricarsi e tornare in campo con nuova energia.

Recupero fisico e mentale

“Abbiamo lavorato molto queste ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottima forma. Ho giocato molto negli ultimi mesi, perciò avevo bisogno di un buon periodo di allenamento per recuperare le forze.

La cosa più importante è stare bene mentalmente, e sono molto contento di essere qui a Londra”, ha dichiarato Sinner, confermando di aver ritrovato condizione e serenità mentale dopo la sconfitta a Parigi.

Dalla sconfitta parigina a Wimbledon

La sconfitta al Roland-Garros, avvenuta il 28 maggio contro Cerundolo, è stata una delle sorprese del torneo: Sinner, in vantaggio 6-3, 6-2, 5-1, ha ceduto in cinque set, vittima di crampi e calo energetico sotto il caldo parigino. Ha trasformato questa battuta d’arresto in un’occasione per lavorare intensamente in vista del torneo sull’erba.

Preparazione mirata

Il tennista ha sfruttato il tempo libero post-Parigi per riposarsi e trascorrere momenti con amici e famiglia, prima di tornare ad allenarsi con sessioni lunghe e mirate.

Questo approccio gli ha permesso di arrivare a Wimbledon in “buona forma fisica” e in uno “stato mentale positivo”, fondamentali per un torneo lungo e impegnativo.

Gli allenamenti per Wimbledon

Sinner si sente in “good spot mentally” e ha dedicato impegno nelle ultime settimane per ritrovare la forma fisica ideale. Non ha disputato alcun torneo sull’erba prima di Wimbledon, ma ha concentrato gli sforzi sugli allenamenti specifici, consapevole dell’importanza di un buon inizio.