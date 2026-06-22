Nella vibrante cornice di Los Angeles, la seconda giornata del girone G dei Mondiali di calcio ha visto Belgio e Iran concludere la loro sfida con un pareggio a reti inviolate (0-0), un risultato che ha lasciato aperte tutte le possibilità per la qualificazione. L'incontro è stato profondamente influenzato da episodi chiave che ne hanno modificato il corso, mantenendo alta la tensione fino al fischio finale.

Già al 25’ del primo tempo, l'Iran aveva assaporato il vantaggio grazie a una rete messa a segno dall’attaccante Taremi, che aveva finalizzato con precisione una giocata su calcio piazzato.

Tuttavia, la gioia iraniana è stata di breve durata: l'intervento del VAR (Video Assistant Referee) ha prontamente segnalato una posizione di fuorigioco, portando all'annullamento del gol e ristabilendo l'equilibrio sul campo. Questo episodio ha sottolineato ancora una volta l'importanza della tecnologia nel calcio moderno, capace di incidere in modo determinante sull'andamento delle partite.

La ripresa ha poi riservato un altro colpo di scena significativo che ha ulteriormente condizionato la gara. Al 21’ del secondo tempo, il Belgio si è trovato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione diretta di Ngoy. Il difensore belga è stato sanzionato con il cartellino rosso per aver commesso un fallo da ultimo uomo su Taremi, lasciando la squadra allenata da Garcia con un uomo in meno sul terreno di gioco e costringendola a riorganizzare le proprie strategie difensive e offensive.

Episodi chiave: il VAR e l'espulsione che hanno influenzato la gara

Il vantaggio iraniano, seppur effimero, aveva acceso la partita. La rete di Taremi, scaturita da una ben orchestrata azione su calcio piazzato, sembrava aver sbloccato il risultato, ma la revisione al VAR ha confermato la posizione irregolare dell'attaccante, annullando la marcatura e riportando il punteggio sullo 0-0. Questa decisione ha mantenuto l'incontro in una fase di stallo, con entrambe le squadre alla ricerca del varco giusto.

Successivamente, l'episodio dell'espulsione ha rappresentato un momento cruciale. Ngoy, con il suo fallo da ultimo uomo su Taremi, ha compromesso la stabilità difensiva del Belgio. Il cartellino rosso diretto ha significato non solo l'inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo, ma anche un cambio di assetto tattico obbligato per la formazione belga, che ha dovuto sacrificare parte della sua spinta offensiva per garantire maggiore copertura.

La resilienza del Belgio in inferiorità numerica

Nonostante l'importante svantaggio numerico, il Belgio ha dimostrato una notevole resilienza e capacità di adattamento. La squadra è riuscita a mantenere il pareggio fino al fischio finale, resistendo agli assalti avversari e dimostrando una solida organizzazione anche con un uomo in meno. Sebbene non sia riuscita a trovare il gol della vittoria, la capacità di non subire reti in una situazione così delicata è stata un segnale positivo. Il risultato finale di 0-0 mantiene la corsa per la qualificazione nel girone G estremamente aperta e incerta, con tutte le squadre ancora in gioco per un posto nella fase successiva del torneo.

I protagonisti tra i pali e le strategie tattiche

L'incontro è stato anche una vetrina per le prestazioni dei portieri, veri e propri protagonisti in diverse occasioni. Il portiere iraniano Beiranvand si è distinto per la sua efficacia industriale, parando con determinazione i tentativi offensivi del Belgio e contribuendo in modo significativo a mantenere la propria porta inviolata. Dall'altra parte, anche Courtois ha salvato il risultato per il Belgio con una parata decisiva su un tiro ravvicinato, dimostrando la sua prontezza e il suo valore.

Dal punto di vista tattico, l'Iran ha mostrato una solida organizzazione difensiva, schierando un blocco compatto che ha reso estremamente difficile il gioco offensivo del Belgio.

La difesa iraniana, guidata con autorità da giocatori come Khalilzadeh ed Ezatolahi, ha saputo contenere le iniziative avversarie, frustrando i tentativi belgi di penetrare nell'area. Questa impostazione ha permesso all'Iran di ottenere un punto prezioso, confermando la sua capacità di resistere anche contro avversari tecnicamente superiori.