Mattia Bellucci continua a brillare sull'erba, conquistando l'accesso al tabellone principale dell'ATP 500 di Halle. Il tennista lombardo, reduce dall'ottimo quarto di finale raggiunto nell'ATP 250 di Stoccarda, ha superato con successo le qualificazioni del prestigioso torneo tedesco. Nell'incontro decisivo, Bellucci ha sconfitto l'australiano Alex Bolt in una partita combattuta, chiusa 6-7, 7-5, 6-3. Questa vittoria conferma il suo momento positivo su questa superficie, rafforzando il feeling con il verde e permettendogli di proseguire l'avventura ad Halle.

Diversa sorte per Lorenzo Sonego, fermatosi al secondo turno delle qualificazioni di Halle. Il tennista torinese è stato eliminato dal georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 118 del ranking mondiale, con un doppio 6-4. La partita, durata un'ora e sedici minuti, ha visto un avvio equilibrato. Il momento chiave è arrivato nel settimo gioco del primo set (3-3), quando Basilashvili ha strappato il servizio a Sonego. Da quel punto, il georgiano ha preso il controllo, vincendo la prima frazione in 51 minuti e indirizzando la seconda (4-0). Sonego non è riuscito a rimontare, vedendo sfumare l'accesso al tabellone principale.

Bellucci e gli italiani nel tabellone principale

La crescita di Mattia Bellucci sull'erba è evidente, come dimostrato dalla performance a Stoccarda e dalla qualificazione ad Halle.

Nel tabellone principale del torneo tedesco, Bellucci rappresenterà l'Italia insieme a Flavio Cobolli. Quest'ultimo debutterà contro Frances Tiafoe, mentre Bellucci, forte della sua determinazione, attende di conoscere il prossimo avversario.

La sconfitta di Sonego e le prospettive azzurre

La sconfitta di Sonego contro Basilashvili, tennista georgiano numero 118 al mondo, si è concretizzata dopo un'ora e sedici minuti. Nonostante una fase iniziale in cui il torinese ha tenuto testa all'avversario, il break decisivo nel primo set ha alterato l'inerzia della partita. Basilashvili ha poi consolidato il vantaggio nel secondo parziale, rendendo vana ogni possibilità di rimonta per Sonego. Nonostante l'eliminazione, l'Italia può contare su due rappresentanti nel tabellone principale di Halle: Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, entrambi pronti a difendere i colori azzurri in questo prestigioso appuntamento sull'erba.