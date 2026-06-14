Donna Vekic ha scritto una pagina memorabile al torneo WTA 500 del Queen's, concludendo una settimana incredibile iniziata con difficoltà e culminata con il prestigioso trofeo tra le mani. La tennista croata, inizialmente eliminata nell'ultimo turno delle qualificazioni, è stata ripescata come lucky loser nel tabellone principale, un'opportunità che ha saputo sfruttare al meglio inanellando ben cinque vittorie consecutive. Il suo percorso trionfale è culminato nella finale contro la padrona di casa, la britannica Emma Raducanu, superata con il punteggio di 6-0 7-6, davanti al pubblico di casa della sua avversaria.

La partita decisiva ha visto Vekic dominare il primo set con un netto 6-0, dimostrando una superiorità schiacciante. Nel secondo parziale, tuttavia, Raducanu ha tentato una coraggiosa reazione, sostenuta in modo vibrante dal tifo del pubblico londinese. La croata ha dovuto resistere a una rimonta determinata della britannica, riuscendo infine a chiudere il match al tie-break. Per assicurarsi la vittoria, Vekic ha avuto bisogno di ben cinque match point, a testimonianza della tenacia della sua avversaria. Al termine dell'incontro, una raggiante Vekic ha dichiarato: "Sono felice di aver vinto, è stata una settimana incredibile". Durante l'intervista in campo, con un tocco di umorismo, ha aggiunto: "Vado a bere un Pimms".

Raducanu si ferma in finale, Vekic torna al successo

Per Emma Raducanu, che aveva raggiunto la finale senza perdere nemmeno un set, la sconfitta rappresenta un epilogo amaro, nonostante la sua strenua lotta fino all'ultimo punto. La giovane britannica non è riuscita a conquistare il titolo, che le avrebbe permesso di tornare al successo dopo il memorabile trionfo agli US Open 2021. Tuttavia, il suo cammino al Queen's, caratterizzato da prestazioni solide, costituisce un segnale estremamente positivo dopo una stagione complessa e sfortunata, segnata da infortuni e problemi di salute. Questa performance le consentirà probabilmente di essere tra le teste di serie a Wimbledon, il prestigioso torneo che si terrà tra due settimane.

Anche Donna Vekic, grazie a questa vittoria, che segna il suo primo titolo dal 2023, si assicurerà probabilmente un posto tra le teste di serie, dopo aver iniziato la settimana da numero 76 del ranking mondiale.

Shelton si impone a Stoccarda nel derby americano

Contemporaneamente, nel circuito maschile, il torneo ATP 250 di Stoccarda ha visto il trionfo di Ben Shelton. Il giovane talento americano ha conquistato il titolo superando in una finale tutta a stelle e strisce il connazionale Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 2-6 6-4. Shelton ha così festeggiato un successo significativo in un derby americano, confermando il suo status di uno dei giovani più promettenti e interessanti del circuito maschile. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella sua crescita tennistica e un eccellente inizio per la sua stagione sull'erba.