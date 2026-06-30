Ben Shelton, la testa di serie numero quattro e una delle principali speranze americane nel prestigioso torneo di Wimbledon, ha subito una sorprendente eliminazione al primo turno. Il giovane tennista è stato sconfitto dal qualificato finlandese Otto Virtanen in un incontro combattutissimo, conclusosi con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7 (8), 6-2, 7-6 (9) a favore di Virtanen. La partita, disputata sui campi dell’All England Club, ha visto Shelton sprecare un match point nel decisivo tie-break finale, un epilogo che ha reso la sconfitta particolarmente amara.

Il ventitreenne statunitense, che quest'anno ha già conquistato tre titoli pur vivendo una stagione altalenante, ha lasciato il campo visibilmente deluso e provato. Ai giornalisti ha espresso tutta la sua frustrazione: «Questa è sicuramente una delle sconfitte più dure della mia carriera, qui a Wimbledon. È la prima volta che perdo al primo turno in questo torneo», ha dichiarato Shelton. Ha poi aggiunto, cercando di analizzare la prestazione: «Sono arrivato giocando un ottimo tennis. Non penso nemmeno di aver disputato una brutta partita oggi. Le cose semplicemente non sono andate come speravo».

Un match deciso da dettagli cruciali

L'incontro è stato un vero e proprio testa a testa, con Shelton che lo scorso anno aveva raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, dimostrando il suo potenziale sull'erba.

La possibilità di chiudere la partita si è presentata quando si è trovato in vantaggio per 8-5 nel tie-break decisivo del quinto set, arrivando ad avere un match point sul 9-8. Tuttavia, un errore non forzato e due punti consecutivi persi hanno ribaltato la situazione, consegnando la vittoria a Virtanen, numero 140 del ranking mondiale. «Pensavo di essermi messo nella posizione giusta per vincere alla fine. Lui però ha giocato i punti decisivi in modo impeccabile», ha spiegato Shelton, riconoscendo il merito all'avversario.

L'americano, mancino, ha voluto sottolineare la qualità della prestazione del suo avversario, che lo ha costretto a un gioco più aggressivo e rischioso. «Il modo in cui colpiva la palla mi ha costretto a rischiare di più.

Non stava praticamente commettendo errori. Verso la fine, ogni palla che lasciavo anche solo leggermente corta, lui la trasformava in un vincente, soprattutto nell’ultimo gioco prima del tie-break», ha analizzato Shelton. Ha poi proseguito, descrivendo la sua strategia nel momento chiave: «Nel tie-break cercavo di andare a rete il più possibile, per mettergli pressione e non lasciargli tempo di colpire dalla linea di fondo».

La stagione complessa e lo sguardo al futuro

Nonostante la profonda delusione per l'eliminazione precoce a Wimbledon, Ben Shelton ha cercato di individuare aspetti positivi nella sua stagione, che include anche una recente uscita al secondo turno del Roland Garros contro Raphael Collignon.

«C’è comunque molto di cui essere soddisfatti», ha affermato il tennista, cercando di guardare oltre la battuta d'arresto. La sconfitta rappresenta indubbiamente un passo indietro per Shelton, che era giunto a Londra con elevate aspettative e la pressione di difendere i preziosi punti conquistati nella passata stagione.

Il torneo prosegue invece per Otto Virtanen, autore di una prestazione solida e coraggiosa che gli ha permesso di superare uno dei favoriti della vigilia. Questa vittoria segna un momento significativo per il qualificato finlandese, mentre Shelton dovrà ora riflettere su quanto accaduto per ripartire con maggiore determinazione.