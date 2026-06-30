Lorenzo Sonego ha conquistato l’accesso al secondo turno di Wimbledon, superando con una prestazione solida e convincente l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il tennista torinese, attualmente classificato al 69° posto nel ranking mondiale, ha dimostrato grande determinazione sui campi in erba dell’All England Club, imponendosi sulla testa di serie numero 29 con il punteggio finale di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6.

Il match, caratterizzato da scambi intensi e momenti decisivi, ha visto Sonego partire forte, aggiudicandosi i primi due parziali con lo stesso punteggio.

Nonostante la reazione di Etcheverry, che è riuscito a conquistare il terzo set al tie-break, l’italiano ha mantenuto la calma e la concentrazione. Nel quarto set, Sonego ha saputo gestire la pressione, chiudendo la sfida ancora una volta al tie-break e assicurandosi così il meritato passaggio del turno in uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito tennistico internazionale.

Un successo significativo per Sonego a Wimbledon

La vittoria contro un avversario meglio posizionato nel ranking ATP rappresenta un risultato di notevole importanza per Sonego, che conferma la sua competitività e la sua capacità di esprimersi al meglio nei tornei del Grande Slam. Il tennista piemontese ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create con il servizio e ha mostrato una solidità impressionante nei momenti cruciali dell'incontro, elementi che si sono rivelati fondamentali per superare un avversario ostico come Etcheverry.

Questo successo infonde fiducia e slancio per il prosieguo del torneo.

Con questo importante trionfo, Sonego si prepara ora ad affrontare il canadese Gabriel Diallo nel secondo turno del torneo londinese. L’italiano cercherà di proseguire il suo cammino a Wimbledon, forte della fiducia acquisita in questo primo incontro e della consapevolezza delle proprie capacità sui campi in erba.

La prossima sfida: Gabriel Diallo attende Sonego

Il prossimo ostacolo per Lorenzo Sonego sarà rappresentato da Gabriel Diallo, il tennista canadese che ha anch'egli conquistato il passaggio al secondo turno. La sfida si preannuncia interessante e richiederà a Sonego di confermare il buon livello di gioco e la determinazione mostrati nel match d’esordio.

Il torneo di Wimbledon prosegue dunque con l’azzurro ancora protagonista, pronto a giocarsi le sue carte contro un avversario giovane e motivato, con l'obiettivo di avanzare ulteriormente nel tabellone principale e continuare a sognare in grande sull'erba sacra di Londra.