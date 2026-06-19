Jessica Pegula ha dimostrato ancora una volta il suo eccellente stato di forma, superando Madison Keys in un combattuto quarto di finale tutto americano al Berlin Tennis Open. La tennista di Buffalo si è imposta con il punteggio di 7-6(5), 7-6(8), assicurandosi così un posto nelle semifinali del prestigioso torneo tedesco. Pegula, già vincitrice del titolo a Berlino nel 2024, ha consolidato il suo bilancio stagionale con trenta vittorie e sette sconfitte, vantando un impressionante record di otto successi e due sconfitte nella capitale tedesca.

Il match si è svolto in condizioni climatiche particolarmente impegnative, caratterizzate da un caldo intenso. La stessa Pegula ha commentato la situazione a fine partita: “Sembrava un’estate in Florida oggi. All’improvviso, dal nulla, faceva così caldo. Mi sento come se fossi in una muta da sub in questo momento. Preferisco lottare nel caldo e poi aver finito la giornata, piuttosto che dover affrontare ritardi per la pioggia.” La statunitense ha dovuto lottare fino all’ultimo, chiudendo l’incontro al quarto match point dopo che Keys aveva annullato le precedenti opportunità con colpi vincenti. “È davvero dura con Maddy”, ha dichiarato Pegula, aggiungendo: “Con lei, devi davvero impegnarti in quello che farai, perché, come hai visto, su un paio di match point che ho avuto, ha tirato un paio di vincenti.

Può cambiare così rapidamente, e Maddy è una grande giocatrice d’erba, un’ottima servitrice, una grande picchiatrice.”

La sorprendente corsa di Eala sull'erba

Alexandra Eala continua a stupire sulle superfici verdi. La giovane tennista filippina ha raggiunto le semifinali a Berlino grazie a due prestigiose vittorie consecutive contro avversarie classificate tra le prime dieci del ranking mondiale. Dopo aver eliminato la testa di serie numero due Elena Rybakina con il punteggio di 7-5, 6-4, Eala ha superato anche Elina Svitolina per 6-3, 6-4. Nel confronto con Svitolina, Eala ha saputo gestire un doppio break di vantaggio nel secondo set, sigillando la vittoria con un coraggioso rovescio incrociato.

La vittoria contro Rybakina è stata particolarmente emozionante per Eala, che ha condiviso le sue sensazioni: “Sono un po’ confusa in questo momento. Penso di stare ancora tremando. Tremavo sul match point. (Dopo la vittoria) ho chiamato mio padre. Non lo so. Ho detto, oh mio Dio. Stavamo solo urlando. Anche mia madre era lì. Sono davvero felice.” Con questo successo, Eala ha conquistato la sua quinta vittoria in carriera contro una giocatrice Top 10 e ha raggiunto il trentesimo posto nella classifica live.

Statistiche e prospettive future

Jessica Pegula si conferma particolarmente efficace negli scontri diretti con altre tenniste statunitensi, avendo vinto tutti i sette incontri disputati contro connazionali nel 2026.

La sua solidità mentale e la capacità di gestire i momenti chiave dei match si sono rivelate decisive anche contro Keys, campionessa dell’Australian Open 2025. D’altra parte, Alexandra Eala ha evidenziato una crescita costante sulle superfici veloci, vincendo nove delle dieci partite giocate sull’erba in questa stagione. Il prossimo ostacolo per la filippina sarà Linda Noskova, che l’ha già sconfitta in precedenza a Indian Wells.