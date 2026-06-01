Matteo Berrettini ha conquistato un posto nei quarti di finale del Roland Garros, superando l'argentino Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. Il tennista romano celebra così un significativo ritorno sulla scena parigina, dopo un periodo segnato da infortuni e pause che ne avevano rallentato la carriera.

Al termine dell'incontro, disputato sul Court Suzanne-Lenglen, l'azzurro ha espresso tutta la sua gioia e gratitudine. “Mi sento alla grande, mi sento felice, grazie mille per il supporto di questo stadio così pieno,” ha dichiarato Berrettini.

Ha poi aggiunto, sottolineando la motivazione dietro il suo impegno: “Ecco perché ci alleniamo, perché lottiamo, voglio godermi questa vittoria, questa atmosfera insieme con la mia famiglia”.

Intervistato da Mats Wilander, il campione ha riflettuto sul suo percorso e sulla sua profonda connessione con lo sport. “Il tennis è l’amore della mia vita, altrimenti non sarei qui, dopo tante pause e tanti infortuni,” ha affermato. Con un tono di soddisfazione per gli ostacoli superati, ha proseguito: “Ho avuto momenti duri, ma sono finalmente tornato, grazie al mio carattere e alla mia resilienza”. Questo successo, ottenuto in tre set e caratterizzato da due tie-break combattuti, segna il suo atteso ritorno alla seconda settimana del Roland Garros dopo anni difficili.

Riguardo alle prospettive future nel prestigioso torneo parigino, Berrettini ha mantenuto un approccio pragmatico e concentrato. “Ci sono ancora tanti che giocano un tennis incredibile, il tabellone è pieno di giocatori di qualità, da Zverev al mio collega italiano Cobolli,” ha osservato. Nonostante la consapevolezza della forza degli avversari, ha ribadito la sua strategia: “Io penso a me stesso”.

Un traguardo importante nel Grande Slam

La vittoria contro Cerundolo, con i parziali dettagliati di 6-3, 7-6(2), 7-6(6), rappresenta un traguardo significativo per Matteo Berrettini. Questo risultato lo proietta per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros dal 2021, e costituisce il settimo quarto di finale in carriera in un torneo del Grande Slam. Il suo prossimo avversario sarà determinato dalla sfida tra Frances Tiafoe e Matteo Arnaldi, promettendo un altro match di alto livello.