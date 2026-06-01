La Texas State University ha annunciato un evento storico per lo sport universitario texano: la creazione del primo programma NCAA Division I di ginnastica femminile nello stato del Texas. L'università, situata a San Marcos, nell'area di Austin, ha reso noto che la nuova squadra è pronta a debuttare nella primavera del 2028, segnando una svolta significativa per la disciplina.

Questa iniziativa coincide con l'ingresso ufficiale di Texas State nella Pac-12 Conference, previsto per il primo luglio. La ricerca di un head coach a livello nazionale è già in corso, e il reclutamento delle atlete inizierà immediatamente dopo la sua nomina.

Il progetto vanta il coinvolgimento di figure di spicco della ginnastica mondiale: le campionesse olimpiche Jordyn Wieber e Carly Patterson, entrambe membri della Gymnastics Hall of Fame, faranno parte del comitato direttivo, fornendo una guida esperta al nuovo programma.

Un'opportunità senza precedenti per le ginnaste texane

Il presidente di Texas State, Kelly Damphousse, ha evidenziato come il Texas sia da tempo un prolifico bacino di talenti nella ginnastica, pur avendo finora mancato un programma NCAA Division I. Damphousse ha dichiarato: "Il Texas ha sempre prodotto alcune delle migliori ginnaste del paese, ma fino a oggi queste atlete dovevano lasciare lo stato per competere a livello Division I.

Questo scenario sta per cambiare. Il programma di ginnastica femminile di Texas State rappresenterà un'opportunità unica, un simbolo di ambizione e un nuovo livello di rilevanza nazionale per la nostra università, per le future studentesse-atlete e per l'intero stato."

Don Coryell, direttore atletico e vicepresidente dell'ateneo, ha aggiunto che la ginnastica femminile diventerà il diciassettesimo sport offerto da Texas State, ampliando le prospettive per le atlete in una disciplina in rapida espansione a livello collegiale. Coryell ha ribadito l'impegno dell'università a costruire un programma non solo competitivo a livello nazionale, ma anche sostenibile nel tempo, a beneficio sia delle studentesse-atlete sia della comunità texana.

Il panorama della ginnastica NCAA in Texas e nella Pac-12

La squadra di Texas State si unirà alle altre università della Pac-12 che già vantano programmi di ginnastica femminile NCAA: Boise State, Oregon State, Utah State e Southern Utah. Carly Patterson, originaria del Texas, ha espresso il suo profondo entusiasmo per il nuovo progetto, sottolineando come la nascita di un programma di questo calibro nella sua terra d'origine sia "incredibilmente significativo" e fondamentale per creare nuove opportunità per le future generazioni di ginnaste.

Texas State è la seconda università texana a introdurre la ginnastica nel 2026, seguendo l'esempio della McMurry University (Division III), che prevede l'avvio delle competizioni nello stesso periodo.

Attualmente, il Texas ospita tre programmi NCAA di ginnastica femminile: Texas State, McMurry e la Texas Woman’s University (Division II). Il Dickies Arena di Fort Worth continua a essere la sede annuale delle finali NCAA di ginnastica femminile almeno fino al 2028, confermando la centralità dello stato in questa disciplina. L'esperienza di Clemson, che in pochi anni ha raggiunto risultati notevoli, suggerisce che, con le risorse adeguate, anche i Bobcats di Texas State possano aspirare a un rapido e significativo successo.