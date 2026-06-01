Oggi, lunedì 1 giugno, il Roland Garros di Parigi ospita un attesissimo incontro negli ottavi di finale: l'italiano Matteo Arnaldi sfiderà l'americano Frances Tiafoe. La partita si disputerà sul campo Suzanne‑Lenglen, come quarta della giornata. L'inizio è previsto non prima delle ore 16 o 17, nel pomeriggio parigino, per una sfida sulla terra rossa.

Il cammino di Arnaldi

Matteo Arnaldi ha raggiunto la seconda settimana dello Slam dopo aver superato Griekspoor e Tsitsipas. Il suo percorso è stato segnato da una maratona di cinque set contro Collignon, vinta al super tie‑break del quinto parziale.

Questa vittoria ha evidenziato la sua tenacia nel conquistare gli ottavi.

La strada di Tiafoe

Anche Frances Tiafoe, numero 22 del ranking ATP, ha affrontato un cammino impegnativo. L'americano ha eliminato Spizzirri, Hurkacz e Faria, anch'egli in incontri combattuti e conclusi in cinque set. La sua resistenza e preparazione sono state fondamentali per avanzare nel Roland Garros.

Precedenti equilibrati

La sfida odierna tra Arnaldi e Tiafoe è resa più interessante dai loro precedenti diretti, con un bilancio in perfetta parità. Si sono affrontati due volte: Tiafoe ha vinto a Wimbledon nel 2024, mentre Arnaldi ha prevalso agli ottavi del Masters 1000 di Madrid nel 2025. Questo equilibrio aggiunge fascino al match.

Dove seguire il match

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport e in streaming su piattaforme come HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. L'incontro, quarta partita sul campo Suzanne‑Lenglen, avrà inizio non prima delle 16 o 17, per un pomeriggio di grande tennis.

Il confronto tra Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe è uno dei più attesi al Roland Garros. Arnaldi, con un percorso solido, punta ai quarti di finale. Tiafoe, con esperienza e potenza, è pronto a dare battaglia. Entrambi i giocatori sono determinati a proseguire il cammino in questo Slam.