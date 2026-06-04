Antonino Bossolo ha regalato subito emozioni al pubblico del Foro Italico, protagonista indiscusso della giornata inaugurale del Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix. L’atleta azzurro, già bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, ha conquistato la medaglia d’argento nel World ParaTaekwondo Grand Prix, una competizione di alto livello riservata agli atleti della classe K44. Questa edizione segna un momento storico: per la prima volta, infatti, la categoria K44 è stata integrata nel programma dell’evento romano, conferendo punti preziosi per il ranking paralimpico in vista dei prossimi Giochi di Los Angeles 2028.

Bossolo, che ha recentemente affrontato un cambio di categoria, gareggiando nei -70 kg a partire dagli Europei di Monaco, ha dimostrato grande determinazione e abilità durante tutto il torneo, avanzando con merito fino alla finale. Nella sfida decisiva per l'oro, l’atleta azzurro si è misurato con il forte giapponese Shunsuke Kudo, arrendendosi con il punteggio finale di 2-1. Questo risultato lo ha portato a chiudere la competizione al secondo posto, confermando ancora una volta il suo valore e la sua costante crescita nel panorama internazionale del ParaTaekwondo.

Il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix: un evento di portata internazionale

Il Grand Prix di Roma si conferma uno degli appuntamenti più attesi e significativi nel calendario internazionale del taekwondo.

Oltre alle avvincenti gare di ParaTaekwondo, il ricco programma della settimana prevede una serie di eventi di grande interesse: dal dinamico Virtual Taekwondo al prestigioso torneo internazionale Kim e Liù, fino alle solenni celebrazioni per il 60° anniversario della Federazione italiana taekwondo (FITA) e al combattuto Campionato italiano cinture nere senior. L’evento attrae un vasto pubblico e coinvolge attivamente atleti, tecnici e appassionati provenienti da ogni angolo d’Italia, con una particolare e significativa partecipazione della regione Calabria, presente con i suoi dirigenti, ufficiali di gara e numerose giovani promesse della disciplina.

La crescita del movimento e l’importanza del Grand Prix per il taekwondo italiano

Il Grand Prix mondiale di Roma, in programma dal 3 all’8 giugno, ha preso il via con una suggestiva presentazione ufficiale e un’emozionante esibizione del World Taekwondo demonstration team nella splendida cornice di Piazza di Spagna. Nei giorni successivi, le diverse competizioni vedranno impegnati alcuni dei migliori interpreti mondiali della disciplina, tra cui spicca il nome del talentuoso atleta calabrese Simone Alessio, atteso protagonista. La manifestazione non è solo un’occasione di confronto sportivo di altissimo livello, ma anche una vera e propria festa per il movimento italiano del taekwondo, che celebra i suoi sessant’anni di storia e successi attraverso la sua federazione.

L'evento rappresenta un momento cruciale di aggregazione e inclusione, coinvolgendo centinaia di giovani e agonisti in una settimana all'insegna dello sport, della passione e dei valori del taekwondo.