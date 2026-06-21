Marie Bouzkova ha trionfato al Nottingham Open, conquistando il suo primo titolo sull'erba e il quarto in carriera. La tennista ceca, ventisettenne, ha superato in una finale avvincente l'americana Emma Navarro con il punteggio di 7-6(5), 4-6, 6-2, al termine di una battaglia durata quasi tre ore.

L'incontro decisivo si è protratto per ben due ore e cinquantasette minuti, evidenziando la determinazione di entrambe le giocatrici. Bouzkova ha dimostrato grande solidità, riuscendo a strappare il servizio all'avversaria in quattro occasioni nei momenti cruciali.

Dal canto suo, Navarro, numero 25 del ranking mondiale, ha messo a segno dieci ace e ha annullato dieci delle quattordici palle break concesse. Tuttavia, la fatica accumulata durante la settimana, culminata con il terzo match al meglio dei tre set disputato nel torneo, ha probabilmente influito sulla sua performance finale.

Bouzkova, un successo che vale la storia e la classifica

Questa prestigiosa vittoria proietta Marie Bouzkova al ventiduesimo posto della classifica WTA, un nuovo record personale e il suo miglior piazzamento in carriera. Il successo di Nottingham rappresenta il secondo titolo stagionale per la ceca, che aveva già alzato il trofeo sulla terra rossa di Bogotà. La sua performance nel torneo è stata eccezionale: Bouzkova ha infatti perso il servizio una sola volta in cinque incontri, a testimonianza di una notevole continuità e di una gestione impeccabile dei momenti di pressione.

Nel set decisivo della finale, Bouzkova ha impresso subito il proprio ritmo, ottenendo un break fondamentale già nel primo gioco di servizio di Navarro. Questo vantaggio iniziale è stato poi consolidato fino al 3-0, permettendo alla tennista ceca di mantenere il controllo del match fino alla conclusione. La sua determinazione e una maggiore freschezza fisica si sono rivelate fattori determinanti per la conquista del titolo.

Il percorso delle finaliste e le loro impressioni

Per raggiungere la finale del Nottingham Open, Marie Bouzkova aveva superato in semifinale la connazionale Karolina Pliskova con un convincente 6-4, 6-1, senza cedere alcun set nelle quattro partite precedenti. "È stato un momento davvero speciale", ha commentato Bouzkova dopo la semifinale.

"Mi sono divertita molto in campo, sapevo che sarebbe stata una partita impegnativa contro una grande giocatrice come Karo. Sono estremamente felice di aver raggiunto la mia prima finale sull'erba".

Dall'altra parte del tabellone, Emma Navarro aveva conquistato l'accesso alla finale battendo Viktorija Golubic in due set. Riguardo alla sua semifinale, l'americana aveva dichiarato: "È stata una partita molto difficile, con tanti punti combattuti. Non è stato semplice trovarsi avanti 5-2 nel primo set, poi perdere tre game consecutivi e arrivare al tie-break. È stato davvero complicato, ma queste sono le sfide che fanno parte del nostro sport".