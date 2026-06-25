Il Brasile e il Marocco hanno conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026, classificandosi rispettivamente come prima e seconda forza del Gruppo C. I verdetti definitivi sono giunti al termine della terza e ultima giornata della fase a gironi, disputata il 25 giugno. La nazionale brasiliana ha superato la Scozia con un risultato netto di 3-0, mentre il Marocco ha compiuto una determinante rimonta, battendo Haiti per 4-2.

La vittoria convincente del Brasile e il ritorno di Neymar

La sfida tra Brasile e Scozia ha visto i sudamericani imporsi con autorità, dimostrando la loro superiorità.

Il primo gol è stato siglato al 7’ minuto da Vinícius, che ha subito mostrato la sua incisività in attacco. Un secondo gol dell'attaccante, realizzato al 19’, è stato successivamente annullato per un fallo in attacco, ma ciò non ha scalfito la determinazione della squadra. Il raddoppio è arrivato nel recupero del primo tempo, al 48’, ancora con Vinícius, questa volta con un preciso colpo di testa che ha lasciato poche speranze alla difesa avversaria. Nella ripresa, Cunha ha arrotondato il risultato al 60’, portando il punteggio sul 3-0 e consolidando il vantaggio. Un momento particolarmente atteso dell'incontro è stato il debutto nel torneo di Neymar, entrato in campo dopo un periodo di infortunio, segnando il suo ritorno all'azione.

Con questa vittoria, il Brasile ha concluso il girone al primo posto, accumulando un totale di sette punti e confermando il proprio status di favorita.

La rimonta del Marocco assicura il secondo posto

Il Marocco ha ottenuto il secondo posto nel Gruppo C grazie a una prestazione di grande carattere contro Haiti, culminata in una emozionante rimonta. La partita è iniziata in salita per la squadra nordafricana, che si è trovata in svantaggio al 10’ a causa di un'autorete sfortunata di Bounou. La reazione marocchina è stata immediata: Hakimi ha ristabilito la parità al 39’. Tuttavia, Haiti ha dimostrato tenacia, riportandosi in vantaggio al 43’ con la rete di Isidor. Il primo tempo si è concluso con un nuovo pareggio, siglato da Saibari al 46’, evidenziando la capacità del Marocco di non arrendersi.

La svolta decisiva è avvenuta nella ripresa: Rahimi ha portato in vantaggio il Marocco al 78’ con un gol cruciale, mentre Yassine ha messo il sigillo sulla vittoria all’89’, fissando il risultato finale sul 4-2. Grazie a questa vittoria combattuta, il Marocco si è qualificato come secondo nel girone, anch'esso con sette punti, superato dal Brasile solo per una migliore differenza reti.

I verdetti del Gruppo C e le prospettive per i sedicesimi

I risultati di questa giornata hanno definito chiaramente il destino delle squadre nel Gruppo C. Il Brasile e il Marocco, con le loro rispettive vittorie, hanno meritato l'accesso alla fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026, dimostrando qualità e determinazione.

La Scozia, pur avendo lottato, è ora praticamente eliminata dal torneo, con le sue speranze di qualificazione ormai ridotte al lumicino. Haiti, invece, ha chiuso il girone all'ultimo posto, senza riuscire a conquistare punti. Le due squadre qualificate si preparano ora ad affrontare le sfide dei sedicesimi di finale, con l'obiettivo di proseguire il loro percorso nel prestigioso torneo internazionale e puntare alle fasi successive della competizione.