I Campionati Asiatici di Ginnastica Artistica 2026 si sono conclusi a Zunyi, nella provincia di Guizhou, in Cina, dal 18 al 28 giugno. L'evento ha visto la partecipazione di atleti junior e senior, fungendo da importante tappa di qualificazione per i Mondiali di Ginnastica Artistica 2026 e i Giochi Asiatici 2026.

Nel concorso a squadre maschile senior, la Cina ha dominato la competizione, conquistando il titolo continentale con un punteggio complessivo di 254.194. Il Giappone ha ottenuto la medaglia d'argento con 248.795 punti, mentre la Corea del Sud ha chiuso al terzo posto con 242.561 punti.

Questa vittoria ha garantito alla Cina la qualificazione completa ai prossimi Mondiali. Nella finale individuale all-around maschile, i ginnasti cinesi Zhang Boheng e Yang Haonan si sono aggiudicati rispettivamente l'oro (85.298 punti) e l'argento (82.398 punti). Il bronzo è andato al giapponese Teppei Miwa, che ha totalizzato 82.265 punti.

Successi femminili e finali di specialità

Anche nel settore femminile senior, la Cina ha primeggiato nella gara a squadre, registrando 168.498 punti. Il Giappone si è classificato secondo con 163.496 punti, e la Corea del Sud terza con 156.563 punti. Queste tre nazioni, insieme a Corea del Nord e Malesia, hanno ottenuto la qualificazione diretta ai Mondiali.

Nell'all-around individuale femminile, le cinesi Ke Qinqin e Zhang Qingying hanno occupato i primi due gradini del podio, mentre Misa Nishiyama del Giappone ha conquistato la medaglia di bronzo.

Le finali di specialità maschili hanno visto diversi atleti distinguersi con prestazioni eccezionali: Carlos Yulo (Filippine) ha trionfato al corpo libero, Utkirbek Juraev (Uzbekistan) al cavallo con maniglie, Yang Haonan (Cina) agli anelli, Wataru Tanigawa (Giappone) al volteggio, Zhang Boheng (Cina) alle parallele e Tang Chia-Hung (Taipei Cinese) alla sbarra.

Le categorie junior e il significato dei Campionati

La rassegna di Zunyi ha incluso anche le competizioni dedicate alle categorie junior. Nel concorso a squadre maschile, la Cina ha conquistato l'oro, precedendo il Giappone e l'India.

Nell'all-around junior maschile, il giapponese Ikki Nishihara ha ottenuto il miglior punteggio, seguito dal coreano Kim Taeyang e dal cinese Yang Lanbin. Le finali di specialità hanno messo in luce nuovi talenti emergenti provenienti da diverse nazioni asiatiche.

Ospitati in Cina per la prima volta dopo quattordici anni, i Campionati Asiatici di Ginnastica Artistica 2026 hanno ribadito l'importanza strategica del continente asiatico nel panorama ginnico mondiale. L'evento ha confermato un elevato livello tecnico e ha svolto un ruolo cruciale come tappa di qualificazione per i principali appuntamenti internazionali del prossimo biennio.