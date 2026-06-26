I Mondiali di Ginnastica Artistica 2026 si svolgeranno dal 17 al 25 ottobre presso il Rotterdam Ahoy, nei Paesi Bassi. L’evento vedrà la partecipazione di squadre e ginnasti provenienti da tutto il mondo, selezionati attraverso i campionati continentali e la serie di Coppa del Mondo. Sono già stati resi noti i primi nomi delle nazionali e degli individualisti che prenderanno parte alla competizione, sia nel settore femminile che in quello maschile.

Le Squadre e gli Individualisti Già Qualificati

Per la gara femminile, le squadre saranno ventiquattro.

Tra queste, l’Australia rappresenterà l’Oceania, mentre dagli Stati Uniti, Brasile, Canada, Argentina e Messico arriveranno le rappresentative delle Americhe. L’Algeria sarà presente per l’Africa. I nomi delle ginnaste australiane e delle altre squadre saranno comunicati successivamente. Per l’Asia, la qualificazione della squadra giapponese dipenderà dall’esito dei prossimi campionati continentali; in caso di accesso, la formazione nipponica comprenderà Haruka Nakamura, Mana Okamura, Aiko Sugihara, Rina Kishi e Misa Nishiyama.

Tra gli individualisti femminili, sono già certi della partecipazione Jun McDonald e Freya Reid per la Nuova Zelanda, Ana Gabriela Gutierrez e Hillary Heron per Panama, Samantha Marin per Costa Rica, Jahzara Ranger per Giamaica, Alais Perea e Ashley Bohorquez per Ecuador, Sophia Diaz per Repubblica Dominicana, Ginna Escobar per Colombia, Karelys Diaz per Porto Rico, Fabiola Diaz e Luana Roda per Perù, Keyla Leyva per Cuba, Paula Carvajal per Cile.

Sono inoltre in attesa di conferma definitiva Brithany Herrera (Guatemala), Valeria Villamizar (Venezuela) e Yliana Ndiaye (Senegal), in base ai risultati della Coppa del Mondo.

Per la gara maschile, tra le squadre già sicure della presenza figurano Cina e Giappone per l’Asia (con la formazione giapponese composta da Daiki Hashimoto, Shinnosuke Oka, Shohei Kawakami, Ryosuke Doi e Fusuke Maeda), Australia per l’Oceania, Canada, Colombia, Stati Uniti e Brasile per le Americhe, Egitto per l’Africa. I nomi degli atleti delle altre squadre saranno annunciati prossimamente.

Tra gli individualisti maschili, sono già qualificati Carlos Yulo per le Filippine, Ravshan Kamiljanov, Khabibullo Ergashev ed Eldrew Yulo per l’Uzbekistan, Usukhbayar Erkhembayar per la Mongolia, Jovi Loh per Singapore, Alexander Istock e Daniel Stoddart per la Nuova Zelanda, Diorges Escobar per Cuba, Santiago Mayol per Argentina, Jose Lopez e Jensuel Soto per Porto Rico, Isaac Nunez per Messico, Elel Wahrmann Baker per Giamaica.

Anche in questo caso, alcuni posti sono ancora da confermare dopo la conclusione della Coppa del Mondo.

Calendario e Criteri di Qualificazione

Il programma della manifestazione prevede le qualificazioni maschili il 17 e 18 ottobre, seguite da quelle femminili tra il 18 e il 19 ottobre. Le finali a squadre si terranno il 20 ottobre per gli uomini e il 21 ottobre per le donne. Le finali individuali all-around sono in programma il 22 ottobre per gli uomini e il 23 ottobre per le donne. Le finali di specialità si svolgeranno il 24 e 25 ottobre, con le prove su tutti gli attrezzi principali.

I criteri di qualificazione prevedono che le squadre e gli individualisti ottengano il pass attraverso i rispettivi campionati continentali e la serie di Coppa del Mondo.

I posti disponibili sono ripartiti tra le diverse aree geografiche, con eventuali riassegnazioni in caso di rinuncia o di mancato utilizzo da parte del paese ospitante. Alcuni nomi e quote sono ancora in fase di definizione e saranno aggiornati nei prossimi mesi, man mano che si concluderanno le competizioni di qualificazione.