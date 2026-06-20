Francisco Cerundolo ha compiuto un’impresa significativa sabato a Londra, raggiungendo la sua prima finale ATP 500. Il numero 27 del mondo ha superato l’americano Brandon Nakashima in una semifinale combattuta, diventando il primo argentino in finale al Queen’s Club dal 2012 e il secondo nella storia.

La battaglia sul prato londinese

Il match è stato una vera battaglia, deciso solo quando Cerundolo ha strappato il servizio all’avversario nel penultimo game del terzo set. “Ho servito per il primo set, mi ha subito strappato il servizio. Nel terzo set è successo lo stesso – ho strappato all’inizio, e lui mi ha strappato.

Per fortuna, alla fine, quando ho strappato, sono riuscito a tenere il servizio, ma è stata una partita davvero dura, quasi tre ore. Due ore e 41 minuti, con dieci break di servizio tra i due (sei per Cerundolo e quattro per Nakashima).”

Contesto e il significato storico

Il primo set era andato all’americano, che ha recuperato da un break di svantaggio e ha vinto il tie-break. Nel secondo set Cerundolo ha reagito, annullando un break di vantaggio dell’avversario. Alla fine, nel terzo set, ha trovato il break decisivo sul 5-4 e ha chiuso il match al servizio. Con questo successo, Cerundolo interrompe una serie di sei semifinali perse nei tornei di livello superiore all'ATP 250.

“Sta giocando davvero un grande tennis, sono super felice perché è stata una partita durissima e ho giocato bene, quindi sono contento di come ho lottato per tutto il match”, ha aggiunto il 27enne di Buenos Aires.

Al suo team, ha dichiarato: “Ho detto loro: ‘Do tutto qui, e vediamo cosa succede’, e ha funzionato.”

Prossimo avversario e gli obiettivi

In finale, Cerundolo affronterà il vincente tra Tommy Paul e Ugo Humbert. L’argentino punta al suo quinto titolo ATP e al secondo sulla superficie erbosa.

Il contesto del torneo

Il torneo HSBC Championships si svolge a Londra dal 15 al 21 giugno 2026. Già venerdì 19 giugno, Brandon Nakashima e l’ex campione Tommy Paul si erano qualificati per le semifinali.