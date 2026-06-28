Il golfista spagnolo Eugenio Chacarra ha siglato un'impresa memorabile, aggiudicandosi l'83° Open d'Italia. Il torneo, disputato al Circolo Golf Torino, ha visto Chacarra dominare la competizione, chiudendo con un impressionante score di -24. La sua vittoria è stata netta, con un vantaggio di ben cinque colpi sull'inglese Matt Wallace, classificatosi al secondo posto. Il podio è stato completato dal cileno Joaquin Niemann, che ha terminato la gara in terza posizione con un punteggio di -18. Tra gli atleti italiani, la migliore performance è stata quella di Matteo Cristoni, che ha conquistato l'undicesima piazza con un totale di -13.

Chacarra, una vittoria dominante

La performance di Eugenio Chacarra è stata caratterizzata da una superiorità inequivocabile. Il golfista spagnolo ha mantenuto un controllo costante sul campo, culminando in un successo con un margine significativo. Ha distaccato di cinque colpi il suo più diretto inseguitore, Matt Wallace, e di sei colpi Joaquin Niemann. Lo score finale di -24 non solo testimonia la sua abilità, ma evidenzia anche la solidità e la costanza della sua prestazione lungo tutte le quattro giornate dell'evento.

Le performance degli italiani all'Open

Il contingente italiano ha visto in Matteo Cristoni il suo elemento di spicco. Cristoni ha concluso il torneo in undicesima posizione, con un totale di -13, dimostrando un'ottima prova.

A seguire, si sono distinti altri golfisti azzurri: Stefano Mazzoli ha raggiunto la diciannovesima posizione, mentre Lorenzo Scalise si è classificato venticinquesimo. La trentacinquesima piazza è stata condivisa da Filippo Ponzano e Guido Migliozzi. Andrea Romano ed Edoardo Molinari hanno invece chiuso al quarantottesimo posto. Da segnalare, infine, che né Matteo Manassero né Francesco Molinari sono riusciti a superare il taglio del venerdì, terminando anzitempo la loro partecipazione.

Chacarra: successi recenti e prospettive future

Questa vittoria all'Open d'Italia rappresenta il secondo trionfo consecutivo per Eugenio Chacarra sul prestigioso DP World Tour. Un filotto di successi iniziato con la vittoria del KLM Open, conquistato all'inizio del mese di giugno.

L'affermazione a Torino non solo consolida la sua posizione nel panorama golfistico internazionale, ma gli garantisce anche un ambito posto al prossimo Open Championship. L'importante major si svolgerà a Royal Birkdale dal 16 al 19 luglio, offrendo a Chacarra un'ulteriore vetrina. Grazie a questi risultati, il golfista spagnolo si è proiettato al terzo posto nella classifica della Race to Dubai, posizionandosi immediatamente dietro a nomi di spicco come Patrick Reed e Rory McIlroy. Al termine della gara, Chacarra ha condiviso la sua gioia: “Sono molto contento, tutto il duro lavoro ha portato i suoi frutti”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto, con evidente entusiasmo: “Sono emozionato di essere lì, ora è momento di celebrare e poi potremo concentrarci su quello”.