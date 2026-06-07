L'erba di Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, è pronta ad accogliere il primo turno del torneo ATP 250, segnando l'inizio della stagione su questa superficie per molti specialisti. La transizione dalla terra rossa al verde rapido è sempre un momento cruciale, e la sfida che vedrà opposti Marin Cilic e Denis Shapovalov, in programma lunedì 8 giugno alle ore 08:00, rappresenta un banco di prova fondamentale per due giocatori in cerca di riscatto. Entrambi provengono da cocenti delusioni al Roland Garros e hanno un disperato bisogno di una vittoria per invertire una tendenza negativa e ritrovare fiducia.

Questo match non è solo un primo turno, ma una vera e propria occasione per dare una svolta alla propria stagione, sfruttando una superficie che, sulla carta, dovrebbe esaltare le caratteristiche di entrambi.

Cilic contro Shapovalov: le quote pendono verso il croato

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un leggero favore per l'esperienza del tennista croato. 10Bet quota la vittoria di Marin Cilic a 1.75, mentre un successo di Denis Shapovalov è dato a 2.00. Una tendenza simile è confermata da Betfair, che offre Cilic a 1.80 e il canadese a 2.05. Questa preferenza, seppur non schiacciante, è probabilmente dettata dal pedigree di Cilic sull'erba, superficie sulla quale ha raggiunto una finale a Wimbledon e vinto tornei prestigiosi come il Queen's.

Nonostante la sua forma recente sia tutt'altro che impeccabile, la sua capacità di adattare il proprio gioco potente e preciso ai campi veloci gli conferisce un vantaggio agli occhi degli analisti. Shapovalov, d'altra parte, possiede le armi per essere letale su erba – un servizio mancino esplosivo e un gioco aggressivo – ma la sua cronica incostanza lo rende un giocatore più imprevedibile. Il pronostico pende verso Cilic, ma la partita si preannuncia equilibrata e non sono da escludere sorprese, specialmente se Shapovalov dovesse trovare continuità al servizio.

Le statistiche raccontano di un Cilic in difficoltà

Lo stato di forma di entrambi i giocatori è deficitario, come dimostrano le statistiche impietose delle loro ultime uscite al Roland Garros.

Marin Cilic è stato sconfitto nettamente in tre set da Moise Kouame. Il dato più allarmante riguarda il rapporto tra vincenti ed errori non forzati: solo 25 winners a fronte di ben 57 unforced errors. Un numero che testimonia una grande difficoltà nel trovare il ritmo e la misura dei colpi. A questo si aggiungono una percentuale di prime di servizio in campo non esaltante (58%) e una drammatica inefficienza in risposta, con 0 palle break convertite su 7 opportunità. Un punto su 46% con la seconda di servizio e un 31% totale in risposta delineano il quadro di una prestazione da dimenticare.

Shapovalov, il servizio a due facce e le difficoltà in risposta

Non è andata meglio a Denis Shapovalov, anche lui superato in tre set da Jaime Faria.

Sebbene il suo bilancio tra vincenti (33) ed errori (48) sia leggermente migliore di quello del suo prossimo avversario, la sua partita è stata pesantemente condizionata da un servizio a due facce: da un lato 10 ace, dall'altro 8 doppi falli, sintomo di un rischio costante che non sempre paga. La sua percentuale di punti vinti con la prima di servizio (71%) è stata solida, ma è stata vanificata da una bassa percentuale di prime in campo (53%). Anche per lui, le difficoltà in risposta sono state evidenti, con una sola palla break trasformata su 6 avute a disposizione. Entrambi i giocatori, quindi, arrivano a Hertogenbosch con la necessità di registrare i propri colpi e, soprattutto, di limitare il numero di errori gratuiti che hanno affossato le loro recenti performance.

Ranking e precedenti sull'erba: Cilic e Shapovalov, un passato glorioso sui prati

La classifica ATP attuale fotografa perfettamente il momento delicato che stanno attraversando i due tennisti. Denis Shapovalov occupa la posizione numero 39 del ranking mondiale con 1170 punti, mentre Marin Cilic lo segue a breve distanza, al 46° posto con 1010 punti. Per entrambi, il sistema di ranking segnala un "movimento in discesa" (down), a conferma di una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Questa sfida sull'erba assume quindi un'importanza capitale non solo per il prestigio del torneo, ma anche per la necessità di raccogliere punti preziosi e arrestare la discesa in classifica. In termini di precedenti su questa superficie, entrambi hanno un passato di altissimo livello.

Cilic può vantare la già citata finale a Wimbledon nel 2017, persa contro Roger Federer, che rimane il punto più alto della sua carriera sull'erba. Anche Shapovalov ha un ottimo feeling con i prati, avendo raggiunto una prestigiosa semifinale a Wimbledon nel 2021, dove si arrese solo a Novak Djokovic al termine di un match molto combattuto. Questi risultati dimostrano che, al di là della forma attuale, entrambi possiedono il gioco e l'esperienza per eccellere su questa superficie, rendendo l'esito dell'incontro ancora più incerto e affascinante.

La partita si prospetta dunque come un duello tra due grandi talenti alla ricerca della scintilla per riaccendersi. Per Cilic sarà fondamentale ritrovare la solidità al servizio e limitare gli errori da fondo campo, mentre per Shapovalov la chiave sarà trovare un equilibrio tra aggressività e controllo, soprattutto per evitare che i doppi falli diventino un fattore determinante.

Il passaggio all'erba potrebbe giovare ad entrambi, permettendo loro di accorciare gli scambi e di sfruttare al meglio le loro armi principali: il servizio e i colpi piatti e potenti. Una vittoria in questo contesto avrebbe un valore doppio, fornendo una spinta morale indispensabile per affrontare il resto della stagione sul verde.