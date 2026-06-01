Flavio Cobolli continua il suo percorso da protagonista al Roland Garros conquistando l'accesso ai quarti di finale grazie al successo ottenuto contro Zachary Svajda. L'azzurro si è imposto in quattro set, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, al termine di una battaglia durata tre ore e 19 minuti.

Al termine dell'incontro, Cobolli ha commentato con una battuta il finale combattuto del match: ''Quello che ho capito oggi è che le partite non sono mai chiuse. Con il mio team ce la siamo quasi fatta sotto...".

Il tennista italiano attende ora di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo.

Intervistato sul centrale Philippe-Chatrier, il numero 13 del ranking mondiale ha poi rivolto un pensiero ai tifosi del Paris Saint-Germain, reduce dal trionfo in Champions League. Grande appassionato di calcio ed ex calciatore, Cobolli ha scherzato ricordando le ore precedenti alla finale contro l'Arsenal: "vi avevo chiesto di stare tranquilli e non mi avete fatto dormire....Mi congratulo con il Psg. Il prossimo anno ci sarà anche la Roma in Champions. Quindi fate attenzione".

La battuta del tennista romano, noto tifoso giallorosso, ha strappato un sorriso al pubblico parigino e confermato il suo entusiasmo anche fuori dal campo.