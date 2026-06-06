Kimi Antonelli continua a stupire nel Mondiale di Formula 1, conquistando una pole position storica tra le iconiche strade di Montecarlo. Il giovane pilota bolognese, attuale leader del campionato, si è assicurato la prima posizione in griglia con un giro eccezionale, fermando il cronometro a 1'12''051, al culmine di una sessione di qualifiche estremamente combattuta e ricca di momenti decisivi.

A soli 19 anni, 9 mesi e 13 giorni, Antonelli riscrive la storia, diventando il più giovane poleman di sempre nel prestigioso Gran Premio di Monaco, superando il primato precedentemente stabilito da Charles Leclerc.

Il talento emergente della Mercedes ha preceduto di un soffio Max Verstappen, che ha registrato il secondo miglior tempo con una prestazione molto solida. Le Ferrari, pur avendo mostrato un ottimo passo nelle prove libere del venerdì, partiranno dalla seconda fila: Lewis Hamilton si posiziona in terza piazza, affiancato dal compagno di squadra Charles Leclerc, la cui qualifica è stata compromessa da un errore nel giro finale.

Una pole position che riscrive la storia

Questa pole position è la quarta stagionale per Antonelli e la seconda ottenuta da un pilota italiano a Montecarlo, dopo il successo di Jarno Trulli nel 2004. Il giovane ha dimostrato di saper sfruttare appieno il potenziale della sua Mercedes, esibendo freddezza e talento eccezionali su un tracciato dove il margine d'errore è praticamente nullo.

«È stata una qualifica super combattuta e nell'ultimo giro sono riuscito a mettere insieme tutto. Qui non è facile trovare la fiducia, perché sfiori sempre i muri, ma mi sto godendo la mia macchina. Ho fatto un grande passo avanti rispetto allo scorso anno. Sapevo che l'ultimo giro era buono e speravo fosse sufficiente, oggi siamo riusciti a migliorare. Devi andare sempre più vicino al limite e non è facile, sono felice di questa pole e vediamo domani».

Dietro i primi quattro, spicca il quinto tempo di Isack Hadjar con la Red Bull. Il compagno di squadra di Antonelli, George Russell, ha chiuso in sesta posizione. Le McLaren non sono riuscite a inserirsi nella contesa per la pole, con Oscar Piastri settimo e Lando Norris ottavo.

La top ten è completata da Gasly e Lawson.

Dominio Mercedes e prospettive per la gara

Antonelli ha ulteriormente consolidato la sua leadership in campionato, portando il suo vantaggio su Russell a 43 punti, frutto di quattro vittorie consecutive. La Mercedes mantiene così la sua imbattibilità nelle qualifiche stagionali. Il giro decisivo di Antonelli nel Q3, registrato in 1’12’’375, ha ribadito la sua eccezionale capacità di gestire la pressione e di eccellere nei momenti cruciali. La pole position a Monaco, un circuito dove i sorpassi sono notoriamente complessi, si configura come un vantaggio fondamentale in vista della gara.

Le Ferrari, con Hamilton e Leclerc, dovranno cercare di sfruttare ogni opportunità per recuperare posizioni, mentre la Mercedes punta a confermare il proprio dominio anche in gara. Si segnala, infine, l'assenza nel paddock del team principal della Ferrari, Fred Vasseur, per alcuni controlli medici.