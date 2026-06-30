Il parlamento danese ha formalmente richiesto al Comitato Olimpico Internazionale (CIO) di consentire agli atleti della Groenlandia e delle Isole Faroe di competere ai Giochi Olimpici sotto le proprie bandiere. La richiesta, del 30 giugno 2026, è motivata dal riconoscimento delle forti identità sportive autonome di questi territori.

La Richiesta Danese al CIO

La proposta mira a sostenere il sogno olimpico degli atleti groenlandesi e faroesi, permettendo una piena rappresentazione della loro identità sportiva. Søren Gade, presidente del parlamento danese, ha dichiarato: “Si tratta di Paesi con identità sportive forti e indipendenti.

Il presidium vuole sostenere una causa molto importante per gli atleti delle Isole Faroe e della Groenlandia che sognano di competere sul più grande palcoscenico internazionale sotto le proprie bandiere”.

La richiesta ufficiale è stata formalizzata con una lettera inviata al CIO il 18 giugno. Il parlamento danese ha riconosciuto che, dal 1996, il Comitato limita l'ammissione ai Giochi ai soli stati indipendenti. Tuttavia, ha sottolineato l'esistenza di eccezioni significative: Aruba, Bermuda e Porto Rico partecipano con le proprie bandiere grazie a riconoscimenti ottenuti prima del 1996. Questi precedenti sono cruciali per la flessibilità richiesta.

Autonomia Sportiva Internazionale

A supporto della loro autonomia, il documento evidenzia che Groenlandia e Isole Faroe sono già membri di diverse federazioni sportive internazionali, inclusa quella di pallamano.

Le Isole Faroe, in particolare, sono membri a pieno titolo sia della UEFA sia della FIFA. Questa consolidata presenza nel panorama sportivo globale rafforza l'argomentazione a favore della loro capacità di competere autonomamente anche a livello olimpico, con la propria bandiera come simbolo della loro identità.