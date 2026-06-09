Belinda Bencic è nettamente favorita negli ottavi di finale del WTA di Londra contro Harriet Dart. La svizzera, numero 11 al mondo, affronta la britannica, attualmente al 160° posto, in un match che si preannuncia squilibrato sulla carta. Per Bencic, questo è l'esordio stagionale sull'erba, superficie che esalta il suo gioco aggressivo e piatto. Dart, invece, gioca davanti al pubblico di casa e cerca un'impresa per dare slancio alla sua classifica.

Bencic, quote bulgare per la vittoria

I principali bookmaker vedono Belinda Bencic come indiscussa favorita.

Le quote medie per la sua vittoria si attestano intorno a 1.22, a fronte di quelle per Harriet Dart, che oscillano tra 4.00 e 4.20. Questo divario riflette non solo la differenza di ranking, ma anche la maggiore esperienza della svizzera nei tornei di prestigio.

Stato di forma: Dart ritrova l'erba, Bencic cerca il ritmo

Harriet Dart arriva da una vittoria in rimonta contro Liudmila Samsonova, dimostrando carattere ma anche qualche incertezza. Ha messo a segno 4 ace e 6 doppi falli, con una percentuale di prime di servizio al 59%. Quando la prima è entrata, ha vinto il 72% dei punti (41/57). Preoccupante, tuttavia, la conversione delle palle break: 6 su 22. La britannica ha creato molte opportunità, ma ha faticato a concretizzarle, un aspetto da migliorare contro un'avversaria come Bencic.

Belinda Bencic, reduce dall'eliminazione al Roland Garros contro Elina Svitolina, cerca il suo miglior tennis sull'erba. Il suo ultimo match sulla terra battuta ha evidenziato un rendimento altalenante, con 20 colpi vincenti a fronte di 35 errori non forzati. La percentuale di punti vinti con la prima di servizio è stata del 58%, con un 38% sulla seconda. Ha concesso 13 palle break, salvandone 7. Tuttavia, l'erba è la sua superficie d'elezione, dove il suo gioco a rete (16 punti vinti su 18 discese) può fare la differenza.

Ranking e precedenti: un divario che pesa

La classifica mondiale evidenzia la netta superiorità di Belinda Bencic, stabile all'11° posto con 3385 punti. Harriet Dart occupa la 160ª posizione con 467 punti, con un trend discendente.

Questo divario tecnico e di esperienza pone una pressione psicologica differente: per Bencic è un match da vincere, per Dart un'opportunità senza eguali. Le due giocatrici non si sono mai affrontate prima, rendendo questo scontro inedito. L'esperienza di Bencic nel gestire avversarie di ranking inferiore e il suo adattamento all'erba la pongono in vantaggio.

L'esito dipenderà dalla capacità di Belinda Bencic di imporre il suo gioco aggressivo fin da subito. Se servirà bene e limiterà gli errori, per Harriet Dart ci sarà poco spazio. La britannica dovrà giocare con coraggio, sfruttando il pubblico e la conoscenza della superficie. La sua chiave sarà l'efficacia in risposta e una maggiore concretezza sulle palle break. Se Dart riuscirà a convertire le occasioni, potrebbe rendere la partita più equilibrata, ma l'impresa di eliminare la numero 11 al mondo resta ardua.