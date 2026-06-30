Novak Djokovic ha iniziato la sua corsa verso l’ottavo titolo singolare a Wimbledon con una vittoria in quattro set sul Centre Court. Il tennista serbo ha superato il cinese Wu Yibing con il punteggio di 6‑4, 5‑7, 6‑4, 6‑4, riuscendo a chiudere il match prima del coprifuoco delle 23:00.

Il settimo favorito del torneo, alla sua ventunesima partecipazione, ha così mantenuto il suo record immacolato al primo turno. In una partita caratterizzata da un’atmosfera vivace, con presenze celebri sugli spalti e persino una proposta di matrimonio, Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di sfidare il “Padre Tempo” nella ricerca del suo venticinquesimo titolo del Grande Slam in carriera.

L'esperienza come formula vincente

Al termine dell’incontro, Djokovic ha riflettuto sulla sfida: “Lui (Wu) ha avuto numerose palle break e, su questa superficie, questo genere di match si decide in pochi punti, pochi scambi. Per fortuna ho un’esperienza di oltre vent’anni su questo campo che può aiutarmi a gestire la situazione. Sarebbe bello combinare questa esperienza con un corpo nuovo, giovane e fresco. Quella sarebbe davvero la formula vincente. Voglio ringraziare tutti per essere rimasti fino a tardi.”

Una battaglia sotto il tetto chiuso

Djokovic e Wu si sono scambiati i primi due set mentre la sera londinese avanzava. Quando Wu, attualmente numero 102 del mondo e tornato in un Grande Slam dopo due stagioni condizionate dagli infortuni, ha iniziato a vincere più punti, il pubblico ha iniziato a gridare “Wu!” in suo sostegno.

Questo incoraggiamento ha visibilmente infastidito Djokovic, che tuttavia ha reagito mostrando un livello di gioco superiore. Nonostante il tetto del Centre Court fosse stato chiuso a causa della luce calante, i due atleti hanno continuato a combattere con intensità. L’attacco potente di Wu ha messo in difficoltà Djokovic per gran parte del match, ma il serbo è riuscito a conquistare il terzo set.

Nel quarto set, ancora molto combattuto, Djokovic ha fatto leva sulla propria esperienza per prendere il controllo. Con l’orologio del coprifuoco di Wimbledon che ticchettava, il tennista 39enne ha accelerato nella fase finale, ottenendo il break decisivo sul 4‑4. Da lì, ha servito per il match, assicurandosi la vittoria in quattro set e mantenendo il suo record del 100% di vittorie al primo turno a Wimbledon.

Djokovic ha poi elogiato il suo avversario: “Mi ha messo molta pressione. Mi ha davvero sorpreso con il livello di ogni colpo nel suo gioco, dal servizio al rovescio, al dritto. In certi momenti non aveva veramente un punto debole.”

Il prossimo avversario di Djokovic sarà Stefanos Tsitsipas, che il serbo ha già sconfitto nelle finali del Roland Garros 2021 e dell’Australian Open 2023.