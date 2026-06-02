Aryna Sabalenka ha ribadito la sua straordinaria continuità e la sua forza nel circuito del tennis mondiale, superando Naomi Osaka in due set (7-5, 6-3) sul prestigioso campo Philippe-Chatrier. La sfida, valida per il Roland Garros, si è svolta in una cornice speciale: la prima sessione serale femminile del torneo parigino dopo un'assenza di tre anni. Con questa vittoria, la tennista bielorussa ha raggiunto un traguardo eccezionale, conquistando il suo quattordicesimo quarto di finale consecutivo in un torneo del Grande Slam. Un risultato che la pone in una ristretta élite, eguagliando la leggendaria Serena Williams, che tra il 2000 e il 2005 riuscì a inanellare una striscia di sedici quarti di finale consecutivi.

La partita contro la quattro volte campionessa Slam, Naomi Osaka, ha evidenziato la superiorità tattica e fisica di Sabalenka. La bielorussa ha sfoggiato una prestazione solida e convincente, dominando gli scambi grazie a una notevole efficienza al servizio, una copertura del campo impeccabile e un uso sapiente e strategico delle palle corte, che hanno spesso messo in difficoltà l'avversaria. I numeri parlano chiaro: Sabalenka ha messo a segno ben trentanove colpi vincenti contro i venti di Osaka e ha strappato il servizio alla giapponese in quattro occasioni cruciali, dimostrando una determinazione incrollabile nei momenti chiave del match. La vittoria le spalanca le porte dei quarti di finale, dove ad attenderla ci sarà la tennista russa Diana Shnaider.

La marcia inarrestabile di Sabalenka a Parigi

Il successo su Osaka non fa che consolidare il momento di forma eccezionale di Aryna Sabalenka, che finora non ha concesso nemmeno un set dall'inizio di questa edizione del Roland Garros. La sua capacità di mantenere un livello di gioco costantemente elevato, specialmente nei frangenti più delicati degli incontri, si è rivelata ancora una volta un fattore determinante. Questa attitudine le ha permesso di gestire con maestria la pressione e di chiudere i set a proprio vantaggio, dimostrando una maturità agonistica sempre più marcata. La sfida tra due campionesse del Grande Slam ha ribadito la netta superiorità della bielorussa, sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico.

Verso il titolo: Sabalenka tra le favorite

Con questa ennesima affermazione, Sabalenka non solo centra il suo quarto quarto di finale consecutivo a Parigi, ma si conferma con prepotenza tra le principali favorite per il titolo del Roland Garros. Questa sua posizione è ulteriormente rafforzata dalle recenti eliminazioni di altre contendenti di spicco come Coco Gauff ed Elena Rybakina. La sua striscia di quattordici quarti di finale consecutivi nei tornei maggiori rappresenta un risultato di assoluto rilievo nel panorama del tennis femminile contemporaneo, un'impresa che, come detto, solo Serena Williams era riuscita a eguagliare negli ultimi due decenni. Il prossimo ostacolo, Diana Shnaider, si preannuncia come una prova importante: la tennista russa cercherà di interrompere l'impressionante serie positiva della bielorussa e di conquistare un posto nelle semifinali del torneo parigino, ma Sabalenka appare più determinata che mai a proseguire la sua corsa verso la gloria.